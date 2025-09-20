Productos de gran calidad

PABLO ALBERDI TOLOSA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

Nuevos espacios, nueva distribución de puestos y nuevas sensaciones, producto de la amable cesión del espacio del Zerkausi a la feria de la cerveza de Tolosa, organizada por los dinámicos jóvenes del TAKE, el club de baloncesto de la villa. Son ya muchos años de esta entente, no tantos como la antigüedad del club, más de 35 años. En esa nueva distribución del espacio, hubo al principio quien tardó un poco en situarse, hasta dar con su proveedor de confianza. Sorprendió la excelente oferta de setas del país que vimos en los puestos especializados. En el de Lasa hubo una excelente muestra de gibelurdinas locales, bastante hongo de excelente factura, procedente de Huesca y de Navarra, xixa horis locales y unas apetecibles angulas de monte que cuentan cada vez con más adeptos.

La muestra de verdura del país fue una semana más insuperable. Las calidades del producto y la variedad del mismo hicieron las delicias de los compradores. Llamaron la atención las excelentes vainas que ofrecía Montes en su puesto de la plaza Berdura, junto con una amplia oferta de guindillas que se pueden disfrutar con total tranquilidad; las distintas variedades de pimientos asombraron también a los compradores. Piquillos exquisitos en fresco en la mesa de Peña, mucho Gernika en varios puestos, pimiento choricero, dulce italiano y unos abrasivos pimientos de Padrón calificados 'diablo' por su actitud chulesca.

Hubo también bastante tomate del país, de gran calidad; en puntos de madurez acertados y en tamaños variados. Sorprende la gran diversidad de variedades disponibles, y sorprende cómo a mediados de septiembre, muestran calidades de concurso. Otras verduras más humildes, como la zanahoria del país, se ofrecen semana tras semana en calidades que no son comparables con las obtenidas en otras latitudes. Las que vende Izagirre por ejemplo, son capaces de definir un punto de inflexión en una salsa española por sí mismas.

En otoño casi, y en un año en positivo en el calendario vecero, la oferta de manzana fue como no podía haber sido de otra forma. Excelente y abundante. Vimos ya las primeras errezil sagarras en la mesa de Aizpuru, junto con bastante Booskop, jumbo, reina de reinetas, membrillos, matxakanas, peras conferencia, algo de higo todavía, y las primeras castañas. Parece que el año para ellas va a ser también bueno, y a juzgar por el calibre de las expuestas, las calidades de concurso.