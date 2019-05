Primavera cultural tolosarra Arriba, el concierto de El Consorcio y abajo, la obra teatral 'Juntos' y el reciente recital de Eñaut Elorrieta y Kaabestri String Ensemble. / ROYO/PARRA La obra teatral 'Juntos' y buenos espectáculos de marionetas destacan en la programación que culminará en sanjuanes JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 7 mayo 2019, 00:59

El concierto de El Consorcio en la Semana de Pascua abrió la programación central de la primavera tolosarra, entre abril y los sanjuanes de junio. El pasado viernes pasó por el Leidor el cantante Eñaut Elorrieta con el quinteto de cuerda Kaabestri String Ensable -gran concierto-, y para este viernes, día 10, está anunciado el recital de Postal Kolekzionistak , con la presentación de su disco 'Azken gaua hirian', del que informaremos esta semana. El grupo lo forman Michel Longaron, Ander Zubillaga, Iñigo Asensio, Irene Lopez y Juanjo Falcón.

Tras estos apuntes se irá desgranando el grueso de la programación, con un planteamiento más modesto que el de años precedentes, aunque ello no implica que no existan alicientes de sobra, entre teatros, conciertos musicales, espectáculos de marionetas y otras actividades.

10 mayo A las 20.30, en el Leidor, Postal Kolekzionistak. A las 22.30, Bonberenea, Eskean Kristo y Kompadres Muertos. 11 mayo 18.30, Topic, Martins Journey, Topic. 22,30, Bonberenea, Eztanda. 16 mayo 20.15 Leidor, proyección ópera en directo, Mix Ballet. 17 mayo 20.30, Leidor, Paraiso Pintado, Pepa Plana, clow para adultos. 17-25 mayo Jornadas 'Musikaria'. 22 mayo 19.00, Topic, sesión de bertos y ciencia 'Jakinduriek mundue erreko dau'. 24 mayo 20.30, Leidor, 'Juntos', teatro con Melani Olivares, Gorka Otxoa, Kiti Manver e Inés Sánchez. 26 mayo 12.00, Leidor, alumnado Udaberri dantza taldea. 31 mayo 20.30, Leidor, 'Yau Samayaye'. Et Incarnatus, Orfeoi Txiki y Gazte. 2 junio 18.30, Topic, marionetas 'La Gallina Azul'. 4 junio Topic, proyección documental 'From Darkroom to daylight', de Harvey Wang. 7 junio 20.30, Leidor, 'Txuri', taller de teatro de la casa de cultura. 11 junio 20.15, Leidor, proyección de la ópera 'Romeo y Julieta'. 15 junio 18.00, Leidor, espectáculo del taller de danza 'Des-jabetzea'. 21-24 junio Sanjuanes. Exposiciones Aranburu Zigor Garcia, Jorge Malkorra, talleres casa cultura. Exposiciones Topic Speeltheater Holland y Blok Arte Eskola. Bono kulturzale Están incluidos cinco espectáculos . Tendrían un precio de 64 euros, pero con el bono sale a 29 euros. Casa de cultura.

El sábado se presenta en el Topic (18.30) el espectáculo 'Martin's Journey'. Es un innovador teatro de marionetas en el que los títeres y las caricaturas se unen en un viaje audiovisual utilizando un gran lienzo. Los títeres de la vida real y las caricaturas digitales interactúan bajo la supervisión de una actriz marionetista, responsable de darles vida desde dentro, mientras que un programador audiovisual les da vida en el exterior.

El 17 de mayo, en el Leidor, a las 20.30 Pepa Plana ofrecrá su espectáculo Paraiso Pintado, que ha ganado el premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Circo de Sala o Carpa del 2017. Estrenado durante el Festival Grec 2016 y dirigido por Ferruccio Cainero, aborda el drama de las migraciones y es una llamada a no quedarse quieto ante ninguna injusticia. Con su habitual facilidad para transmitir emociones sin apenas usar las palabras, la intérprete catalana se mete en esta ocasión en la piel de un travieso ángel que abandona el cuadro en el que habita porque cree que no pinta nada en el cielo en el que la han pintado. Además, ella, aunque no sabe volar, lo que quiere es ser ángel de la guarda y desempeñar todas esas labores que tienen los ángeles de la guarda... o los superhéroes. No sabe bien.

El 22 mayo, a las 19.30, en el Topic, ciencia y bersolarismo se darán la mano en Jakinduriek mundua erreko dau! (#bertsozientzia). Conducido por Kike Amonarriz , 'Jakinduriek mundua erreko dau' aúna ciencia, bertsos, rima, métrica y humor para acercar temas de actualidad científica.

Juntos y Yau Samayaye

La obra 'Juntos', de Txalo Produkzioak, es la cita teatral más relevante del período. Sus conocidos actores son Melani Olivares Gorka Otxoa, Kiti Mánver e Inés Sanchez. Será el 23 de mayo a las 20.30, en el Leidor. 'Juntos' aborda un tema candente: ¿existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?. La trama gira en torno a Isabel, que sobrevive en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La inesperada visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se tambaleen.

Yau Samayaye Xomorroak será otra de las citas importantes de la primavera. 'Yau Samayaye' hace referencia a la forma lingüística en la que los niños senegaleses llaman a sus madres.

En Tolosa, este concepto es conocido para todas aquellas personas que en el año 2011 y en 2016 acudieron al Leidor al concierto que ofreció la agrupación coral de la ikastola Lask Abesbatza. El próximo 31 de mayo, bajo la dirección de Juantxo Zeberio, se ofrecerá un concierto integrado dentro de este estimulante proyecto musical, con la orquesta Et Incarnatus y el Donostiako Orfeoi Txiki, entre otros participantes.

Para el 2 de junio está programada otra representación de teatro de títeres de primer nivel. Se llama 'La gallina azul'. Habla de la diversidad y de la solidaridad. Va destinado a público infantil y familiar, Y se emplean en él diversas técnicas de manipulación de muñecos, trabajo actoral, música y canciones.

Las proyecciones de ópera en directo, los conciertos de Bonberenea, la programación cinematográfica, los montajes fin de curso de los talleres de la casa de cultura... nos llevarán ya hasta los sanjuanes.