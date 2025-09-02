Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Preludio en Berazubi, mañana, con la obra 'Azkena eta bagoaz!'

K. I.

Tolosa.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17

El barrio de Berazubi cumple esta semana sus sesenta años de historia, y antes de que el txupinazo dé rienda rienda suelta a la fiesta, la programación de Kultura Plazara servirá de preludio a las actividades organizadas con este motivo.

Así, mañana jueves, a las 19.00 horas, se ofrecerá una obra de teatro en euskera bajo el título 'Azkena eta bagoaz!'. La compañía detrás de esta propuesta es la histórica Trapu Zaharra, que tras más de cuarenta años ocupando calles y plazas con sus ingeniosos y humorísticos guiones, cierra su historia con este espectáculo.

Los intérpretes para la ocasión serán Mikel Laskurain y Lierni Fresnedo. Laskurain será un actor que quiere pasar de la calle a los escenarios, aliándose con Fresnedo, una actriz de teatro clásico, para probar el texto de la obra 'Cinco horas sin Mario'. Pedirán fondos a los presentes, para que puedan dar el salto al tablado. Ambos recorrerán las plazas que el actor ambulante una vez tuvo el éxito que persigue ahora para su nueva etapa.

La programación de Kultura Plazara seguirá esta semana en los barrios rurales. Al concierto de Esti Markez en Bedaio se le suma la unión musical de Oreka TX y Thierry Biscary, que llegará el sábado a Urkizu, a partir de las 18.00 horas. Ambas citas contarán con servicio de autobús gratuito.

