«La polarización ha sido total y hemos resistido» Martes, 28 mayo 2019, 00:21

Valoración PSE. «Estamos muy contentos. Era una escenario de polarización total entre PNV y EH Bildu y hemos aguantado muy bien. Además, hace cuatro años no se presentó Podemos y esta vez sí».

El PSE, decisivo. «Vamos a decidir el equipo de gobierno. Me he presentado para trabajar con dedicación total por Tolosa. Con Bildu tenemos una dificultad histórica para llegar a acuerdos por lo que pasó en este país, cuando Otegi aún no reconoce que se equivocaron justificando la violencia de ETA. En cuanto al PNV, este país ha funcionado mejor cuando sus dos grandes culturas democráticas, el socialismo y el nacionalismo moderado, han trabajado juntas».

Valoración resultados «El PNV ha aguantado muy bien la campaña de desgaste de EH Bildu. Un campaña muy hábil pero con promesas demagógicas como la del hospital».