El PNV pide al gobierno que aclare la situación del Comité de Trabajadores del Ayuntamiento

El PNV de Tolosa pide al gobierno municipal de EH Bildu que aclare la situación en la que se encuentra el Comité de Trabajadores del Ayuntamiento de la localidad. Los jeltzales aseguran que se les ha ocultado información sobre «una dimisión en bloque» de las cuatro representantes sindicales de ELA en el consistorio.

«Nos hemos enterado en los pasillos», asegura el portavoz del PNV, Xarles Iturbe. «Se nos escapan las razones del choque entre la representación sindical y el gobierno», pero pedimos una explicación ante «esta situación anómala en la que se encuentra ahora mismo el Ayuntamiento».

El PNV señala que en este momento falta la la voz de una parte importante de la representación sindical en el Ayuntamiento, y que carecen de legitimidad los acuerdos adoptados en la Comisión de Valoración. Mientras no se subsane este tema, el grupo municipal del PNV votará en contra de la revisión de la valoración de los puestos de trabajo, al considerar que todas las valoraciones internas de los puestos de trabajo «están viciadas», ya que sólo se tratan «entre el gobierno y LAB», cuando fue «ELA la fuerza sindical más votada».

«Absolutamente falso»

El alcalde, Andu Martinez de Rituerto, asegura que es «absolutamente falso» que haya existido un «fuerte conflicto» entre el comité de trabajadores y el gobierno municipal de EH Bildu. También afirma que han dejado su cargo las dos representantes de ELA que asistían a las reuniones con el comité, algo que formalizaron de forma oficial el 30 de julio, día en el que se celebró el último pleno hasta la fecha y en el El PNV acusó al Gobierno de ocultamiento de información. En el acta de 30 de julio junto con la notificación de las bajas otro representante de ELA, fue nombrado miembro del comité.

Fuentes de ELA, por su parte, admiten que «sí hubo una dimisión de algunos representantes del sindicato en el Comité de Empresa», pero que en este momento el sindicato tiene una representación dentro del mismo.