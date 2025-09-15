El PNV lamenta la supresión de la parada del Hiribus en la residencia Iurreamendi

Kevin Iglesias Tolosa. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El grupo municipal de EAJ-PNV ha mostrado en un comunicado su rechazo a la supresión de la parada del Hiribus en la residencia Iurreamendi, que consideran «un prejuicio para un colectivo especialmente vulnerable». Aunque son positivos con la cobertura del barrio Larramendi, aplaudiendo que el Ayuntamiento haya dado respuesta a la reivindicación para mejorar la conectividad con el resto del pueblo, así como con la adhesión de Araba etorbidea, no comprenden cómo «el gobierno municipal de EH Bildu se vanaglorie de hacer política participativa, en pro de los colectivos más vulnerables y en nombre de la movilidad sostenible, y adopte una medida de este tipo» sin tomar en cuenta la opinión de las personas afectadas: «era necesario consultar el cambio con aquellas personas usuarias (y sus familias) de la residencia Iurreamendi», señalan, a las que atañe la decisión.

Por ello, la agrupación jeltzale pide que el gobierno municipal dé una respuesta con las razones que le han llevado a tomar esta decisión y aporten una solución urgente para las personas afectadas.

Desde la fuerza principal en la oposición entienden que eliminar esta parada es «una contradicción evidente respecto al Plan de Movilidad del Ayuntamiento», donde entre sus objetivos se incluye, como citan, «garantizar la accesibilidad de todas las personas a cualquier destino en el municipio de Tolosa, en igualdad de condiciones, independientemente del modo que elijan o como se desplacen». Por lo cual, explican que muchas personas, «que por razones de edad o de condición física, antes sí podían acercarse al centro del pueblo utilizando el servicio de autobús urbano (o viceversa)», ahora no podrán hacerlo.

A su vez, desde EAJ-PNV recuerdan que el nuevo contrato de adjudicación del servicio de autobús urbano deberá entrar en vigor el 31 de mayo de 2026, y entienden que en el mismo se debería incluir «tanto las zonas añadidas al recorrido en este cambio, como al menos la parada de Iurreamendi».