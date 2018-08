Sol y pleno verano La oferta de verduras es excepcional. / ALBERDI Ayer se vendieron las primeras reinas de reineta y unas exquisitas manzanas blancas PABLO ALBERDI TOLOSA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:23

El sol y el calor de estos días pasados han contribuido a secar las huertas y a reducir el exceso de humedad acumulado entre filas y pasillos de las mismas. Muchas plantas se han vistoayudadas por la bajada de humedad, caso de los tomates y lechugas de campo libre, que aunque algo afectadas por la fuerte incidencia solar, necesitaban ya una franca disminución del exceso de agua. Para otras como la vaina, la guindilla o los guisantes y habas que aún subsisten en algunas huertas ha tenido distintos efectos. Las dos primeras, perfectamente adaptadas a las lluvias, tampoco han tenido problemas para hacerlo al aumento de sol y calor. Mostrarán características gustativas distintas, más sabor y más picor sin duda, pero pasarán a un segundo ciclo productivo muy provechoso. Los guisantes y habas no lograrán superar el cambio, y a buen seguro darán por concluido un año productivo muy muy extenso, alargado hasta agosto, pero que no ha sido especialmente generoso. Continuo y prolongado aunque no especialmente dadivoso. Sin duda el frío invierno ha dificultado el cultivo.

Lo que sí nos está sorprendiendo desde hace ya semanas es la lista de micológicas. Los aficionados están «haciendo su agosto» gracias a la amplia oferta y a lo contenido de los precios, y desde luego, gracias a la intachable calidad del producto. Si bien en primavera hemos echado de menos unos cuantos kilos más de zizas en las mesas, ahora en verano prolieferan mayor cantidad y son muchos los que lo aprovechan. Hongos del país, gibelurdinas de exquisita factura, ziza horis, trompetas de la muerte y unas aromáticas trufas fueron suficiente reclamo para los más exigentes compradores.

Citar la oferta de fruta que semana tras semana nos está trayendo novedades. Ayer vimos las primeras reinas de reineta y unas exquisitas manzanas blancas. Las fantásticas peras de la mesa de Jose Anjel Loidi suponen la puerta al verano medio, que se completa con las impresionantes ciruelas de distintas variedades, además de las manzanas. El cambio se irá produciendo paulatinamente, y con más variedades de peras y más de manzanas llegaremos a la lista propia del final de verano. Desde luego estamos en un momento variado, abundante y en un punto de madurez de la oferta ejemplar, casi insuperable.

Si hablamos de madurez y de punto óptimo del producto, no podemos olvidarnos del exquisito punto de los tomates. Son muchos los que han perdido parte de la cosecha por los hongos y botritis derivados del exceso de humedad, pero los que ofrecen producto, lo hacen en un punto insuperable. Todos sabemos que el mejor tomate suele ser el de mediados de verano, y otro año más se está cumpliendo. Desde los cherrys que semana tras semana ofrece Néstor Errasti, hasta las variedades corazón de buey, rosa o el amarillo que se ven en varias mesas. Sin duda otro de los productos que no se encuentran fuera del mercado semanal. Hacer notar al lector que desde sta semana contaremos en en Zerkauis con el trabajo y la oferta de producto de dos nuevos productores. Hablamos de Zuhaitz Ibañez y de Eneko Imaz, dos jóvenes productores que vienen a aumentar la oferta de producto con su trabajo y dedicación. Bienvenidos.