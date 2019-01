El Pleno rechaza la moción de Podemos sobre el Tribunal Supremo

El grupo de Podemos-Ahal Dugu de Tolosa presentó, en el último Pleno, una moción para que el Ayuntamiento instase al Consejo General del Poder Judicial la dimisión, con carácter inmediato, del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Lesmes Serrano, así como la del presidente de la sala tercera, Díez Picazo, «por la manifiesta incompetencia en la gestión de la resolución de los recursos frente al pago de impuesto de actos jurídicos documentados derivados de la constitución de hipotecas».

La moción no salió adelante porque se abstuvieron todos los grupos políticos con representación municipal: PNV, EH BIldu y PSE-EE. Desde EH Bildu consideraron que la moción no tenía especial sentido y llega tarde, «porque el problema no está en unas personas concretas sino en España y en la justicia española». Desde el PNV tampoco encontraron justificación para apoyar el contenido de la moción.

Podemos pretendría que las fuerzas políticas que representan «al solidario pueblo de Tolosa», mostrasen su repulsa «a una sentencia construida a través de las injerencias de los poderes financieros en la justicia, y del mismo modo», mostrasen su solidaridad con las víctimas de esta estafa. En la moción, Podemos instaba a las Cortes Generales a que nombrasenlas vocalías del CGPJ de conformidad con la doctrina constitucional a fin de «asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial».