El Pleno da vía libre al hermanamiento entre Tolosa y la ciudad francesa de Charleville Todos los concejales mostraron su adhesión a la iniciativa Euskaraldia al término de la sesión plenaria. / IÑIGO ROYO Además, se apoyó el Euskaraldia y se aprobó una moción pidiendo abolir la monarquía | JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:59

El Pleno del Ayuntamiento acordó, en su sesión de esta semana, oficializar y concretar el hermanamiento con la ciudad francesa de Charleville. También aprobó una moción en la que criticaba la actuación del rey en el conflicto de Cataluña y pedía la abolición de la monarquía. Otros acuerdos fueron los relativos a la modificación de créditos para arreglar el tendido de la plaza de toros , y la firma del acuerdo con el Tolosa CF y la Fundación Muñoa para construir las nuevas oficinas del estadio Berazubi. La corporación también aprobó una declaración institucional con motivo del centenario de la creación de Euskaltzaindia, y acordó adherirse a la iniciativa Euskaraldia.

Charleville, una ciudad hermana. Tolosa y la localidad francesa de Charleville-Mezières, ambas miembros de la Asociación de Ciudades Amigas de la Marioneta (Aviama), son conocidas internacionalmente por su vinculación al teatro de marionetas. Su buena relación ha permitido que afloren puntos de encuentro en otras áreas como el turismo, la industria, el comercio o el primer sector. Representantes de ambas corporaciones han visitado ya los dos municipios y ahora han acordado firmar oficialmente un protocolo de hermanamiento, que seguramente rubricarán la alcaldesa de Tolosa y el alcalde de Charleville el próximo día 12 de noviembre.

El acuerdo establece que ambos municipios colaborarán especialmente en temas relacionados con la cultura, el teatro de marionetas, la gastronomía, el turismo, la industria 4.0, y también posibilitarán la relación entre los centros escolares de las dos localidades. En otro punto del protocolo de hermanamiento se establece que el acuerdo busca «proteger y potenciar» el intercambio entre los habitantes de ambas ciudades, «con el fin de que nos podamos conocer mejor y de esta manera garantizar el sentimiento vivo de la fraternidad europea».

Todos los concejales votaron a favor del acuerdo. Iñaki Irazabalbeitia, portavoz de EH Bildu, consideró que el hermanamiento podía ser especialmente positivo en temas relacionados con la educación y la formación profesional.

Contra la monarquía. EH Bildu presentó una moción en la que denunciaba la actitud del rey en el conflicto de Cataluña. También defendía el acuerdo del Parlamento de Catalunya abogando por la abolición de la monarquía y criticando al monarca por lo que calificó de «justificación de la violencia policial del 1-0». El hecho de que el presidente del gobierno haya anunciado que adoptará medidas legales para «la defensa de la legalidad contra esta iniciativa parlamentaria», ha motivado que EH Bildu de Tolosa presentara una moción, por considerar que «se han traspasado todas las líneas al ir en contra de una resolución aprobada por los representantes del pueblo catalán». En el texto, que salió adelante con los votos de PNV y EH Bildu (PSE votó en contra), el Pleno se reafirma en su apoyo a los valores republicanos y demanda la abolición de la monarquía. También denuncia la decisión del gobierno español, por considerarla «un ataque contra la libertad de expresión».

Euskaltzaindia y Euskaraldia. La Corporación mostró por unanimidad su adhesión a Euskaraldia. Los concejales invitaron a la ciudadanía a participar en la iniciativa, siendo 'ahobizi' o 'belarriprest'. También aprobó una Declaración Institucional en el centenario de la creación de Euskaltzaindia, en la que se reconoce a dicho organismo «el trabajo realizado guiando la trayectoria del euskera, así como cuidando e investigando nuestro idioma».

Estadio Berazubi. La Corporación aprobó regular los trámites para la reforma de las oficinas del Tolosa CF y del frontón Berazubi. De esta manera, aprobó la modificación del convenio de colaboración firmado en 2011 entre el Patronato de la Fundación Miguel Muñoa para rehabilitar el estadio Berazubi en cinco fases. Ahora, completado el 80 % del convenio, se han incluido modificaciones para buscar un equilibrio económico y prolongar los plazos, con el fin de poder reformar las mencionadas oficinas y rehabilitar el frontón.

Tendido plaza de toros. Se aprobó por unanimidad un crédito adicional por un valor de 772.358 euros. 765.000 euros irán destinados a las obras de reforma de la plaza de toros y servirán para acometer la tercera fase de la reforma (renovación del tendido). Otros 7.358 euros irán destinados a la Fundación Goyeneche, una subvención para comprar un coche adaptado. En las dos fases de la reforma de la plaza de toros, ya concluidas, se han creado tres salidas nuevas, consolidado la estructura de los palcos y sustituido todos los canalones. Las gradas, tendidos y palcos se renovarán completamente ahora en las dos últimas fases del proyecto.

San Sebastian Region. En el turno de ruegos y preguntas, el concejal de EH Bildu, Igor Ezenarro, preguntó por qué el Ayuntamiento había publicitado en la radio anuncios promocionales de la feria 'Tolosa Goxua', señalando que era una cita gastronómica de la 'San Sebastian Region'. La concejala de ferias, comercio y turismo y la alcaldesa le contestaron diciendo que 'San Sebastian Region' es una marca turística que va más allá de la capital donostiarra, y que si no lo hubieran hecho así, no habrían podido obtener subvenciones. Ezenarro alegó no estar conforme con esta decisión. «Tenemos que vender lo nuestro. Estamos orgullosos de ello. Somos tolosarras, guipuzcoanos y vascos. Sigo pensando que está fuera de lugar decir 'Tolosa Goxua: explore San Sebastian Region Basque Country'.

Plan de Empleo. También se aprobó inicialmente la 1ª fase del Programa de Estabilización de los Recursos Humanos del Ayuntamiento. La alcaldeso lo desgranó, recordando que su principal objetivo es la estabilización de los puestos de trabajo, reduciendo la tasa de interinidad, hoy en día situada en torno al 39%.

Luis Mari Intza. La alcaldesa expresó, en nombre de la corporación, las condolencias a la familia de Luis Mari Intza, exconcejal del Ayuntamiento fallecido esta semana, y agradeció su labor en favor del municipio.