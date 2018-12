El Pleno aprueba un presupuesto de casi 27 millones para 2019, un 6,8% más que este año Arriba, un momento de la votación; abajo, Lore Agirre, Begoña Tolosa, Iñaki Irazabalbeitia y Olatz Peon, durante sus intervenciones. / ROYO La oposición de EH Bildu vio rechazada su plan de ayudas a las personas mayores de 65 años y decidió votar en contra Entre las inversiones destacan los proyectos para renovar la calle Rondilla y el Prado Pequeño JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:25

El presupuesto municipal para 2019 ascenderá a 26.915.00 euros, lo que supone un incremento del 6,8% con respecto al ejercicio actual. La propuesta del equipo de gobierno salió adelante, en el Pleno del jueves, con los votos favorables de PNV y PSE, mientras que EH Bildu votó en contra. El aumento en las políticas sociales, las inversiones para estudiar las futuras reformas de Zumardi Txiki y Rondilla, la reestructuración de 'Udate' con el fin de convertirlo en un servicio integral para la atención ciudadana, o la adecuación de Sevendenea y la Casa de las Mujeres, son algunos de los ejes estratégicos de las Cuentas.

Por parte del equipo de gobierno, fueron la alcaldesa, Olatz Peon, y la concejala de Hacienda, Begoña Tolosa, las encargadas de defender la propuesta. Además de las principales inversiones, subrayaron la «buena situación financiera del Ayuntamiento». «En esta legislatura hemos reducido la deuda municipal en un 34,5 %, y todas las inversiones se han ejecutado del remanente municipal», dijo Begoña Tolosa.

Prado Pequeño Estudio para su peatonalización y alternativas de aparcamiento, 80.000 euros. Calle Rondilla Redacción del proyecto para su reforma futura, 50.000 euros. Udate Nuevo servicio integral de atención a la ciudadanía, 250.000 euros. Limpieza viaria Campañas de sensibilización, 40.000 euros. Sevendenea y Casa de las Mujeres Desarrollo de estos proyectos, 15.000 y 28.000. Barrios rurales Intervenciones en Bedaio, Aldaba y Urkizu, 125.000 euros. Reforma calles y plazas Laskorain, Oria, San Francisco 39-41, calle del Papel. 416.000 euros. Plaza E Herria. Renovación pavimento soportal, 175.000 euros. Promoción alquiler 120.000 euros para activar las viviendas que están vacías. Parques infantiles Renovación y mantenimiento, 100.000 euros. Plaza Alondegia Se cubrirá parte de la plaza para realizar actividades, 122.000 euros. Plan de accesibilidad El objetivo es hacer un municipio más accesible, 50.000 euros.EL DATO Los millones de euros de la deuda vida con la que el Ayuntamiento tolosarra cierra el ejercicio de 2018, lo que supone una reducción, durante la actual legislatura, del 34%, según la concejala de Hacienda, que prevé finalizar el año 2019 con una deuda de 5 124.000 euros.

Al margen de las inversiones, que se recogen en el cuadro adjunto, destacaron otras aportaciones. «En Servicios Sociales triplicamos el presupuesto de las intervenciones familiares y actualizamos el plan contra las adicciones... En cuanto al medio ambiente, está previsto construir un estanque en el parque Elosegi, pondremos en valor las rutas de senderismo, y crearemos un plan para la recuperación del patrimonio. En Cultura, Fiestas y Juventud, hemos incrementado el presupuesto para el cine en el Leidor y contamos también con aniversarios especiales: diez años del Topic y 6 de Tolosandblues, ambos tendrán una aportación especial. En el plano lingüístico se incrementará un 2 % la ayuda a los medios de comunicación en euskera. En deporte celebraremos la gala del deporte, se reforzará la iniciativa Mugi Tolosa y se seguirán fomentando nuevas actividades. En cuanto al desarrollo económico, potenciaremos el centro Emari y organizaremos unas jornadas para socializar el emprendizaje; se creará una nueva oficina de turismo y por segundo año se concederán subvenciones a empresas para que puedan desarrollar proyectos de innovación. Aumentaremos la partida del Observatorio de Igualdad y habrá una financiación para el desarrollo del III Plan de Igualdad y la evaluación del protocolo municipal», defendieron desde el PNV.

Por parte de la oposición de EH Bildu, fueron Lore Agirre e Iñaki Irazabalbeitia los encargados de valorar la propuesta y presentar sus aportaciones. Se congratularon de que «por primera vez el equipo de gobierno haya asumido nuestra manera de trabajar, presentando unos presupuestos con inversiones y proyectos definidos», pero también opinaron que «no era muy elegante incluir propuestas como si fueran del gobierno cuando habían sido presentadas y defendidos por nosotros».

EH Bildu recordó algunas de sus propuestas. La más significativa, una bolsa de ayudas a las personas mayores de 65 años para complementar su pensión. Otras eran la compra de terrenos en San Esteban para empezar a impulsar un «plan regenerador que no puede esperar más», construir una rotonda en Olarrain, empezar a impulsar el proyecto RC2 de la plaza Gorriti, ayudas a la implantación de energías renovables, reflejar en los presupuestos la ampliación de Usabal, establecer ayudas para fomentar el deporte en los adolescentes, reformar la casa de cultura y el palacio Aranburu, fijar el sueldo de los cargos electos y destinar una subvención a Udalbiltza.

Para la alcaldesa, Olatz Peon, la propuesta sobre las ayudas a los pensionistas «no es seria, está poco trabajada, colisiona con la política de subvenciones supramunicipales y más que para ayudar a los pensionistas, está pensada en clave electoral». Lore Agirre contestó que es una propuesta asumible, «se trata de reservar una bolsa de dinero», y señaló que «el Ayuntamiento también las establece en otras materias que no son de su competencia».

A Olatz Peon no le gustó la consideración de que «habían asumido el modo de trabajo de la oposición» o «que nos hemos puesto medallas aprobando planes que no son nuestros». «EH Bildu hace una lectura rasgada. Los proyectos son de todos, no son de nadie. Y los ajustes presupuestarios vía modificación de créditos son instrumentos de gestión totalmente válidos», respondió. Begoña Tolosa se congratuló irónicamente de «que a la oposición le gustaran nuestros presupuestos, porque son muy buenos». Y Lore Agirre replicó: «Veníamos en una actitud constructiva, íbamos a abstenernos, pero vistas las formas y las respuesta que hemos tenido, no tenemos más remedio que votar en contra».