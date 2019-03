El Pleno aprueba bonificaciones para viviendas sociales y apoya el 8-M Banderas moradas en el Tinglado anunciando la jornada reivindicativa de hoy, a la que se ha sumado el Pleno del Ayuntamiento. / IÑIGO ROYO EH Bildu cree que la bonificación del 60% en el impuesto se «aprueba deprisa y corriendo» por el concurso del Frontón JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 8 marzo 2019, 00:18

El Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar la aplicación de unas bonificaciones en el Impuesto de Construcción para nuevas viviendas VPO destinadas a alquiler, y también ha apoyado por unanimidad las movilizaciones previstas para hoy, 8 de marzo. Este es un resumen de los temas tratados.

Modificación de créditos. El Ayuntamiento aprobó, en la misma sesión plenaria, una modificación de créditos (reajuste presupuestario), por valor de 19.890 euros. El mayor importe corresponde al aumento de la partida destinada a la residencia Iurreamendi, 14.650 euros. También aumenta el presupuesto del servicio de taxi de los barrios rurales en 1.000 euros, la de la Banda de Música en 1.590 euros, y la de recogida de residuos en 2.650 euros.

Banda de Música. El Pleno puso en marcha el procedimiento de contratación de la Banda Municipal de Música. Ha habido que buscar una nueva fórmula jurídica de relación entre el Ayuntamiento y la Banda de música. El Ayuntamiento ha asumido la propuesta de asimilación del servicio que ofrece la 'Asociación Banda de Música de Tolosa'. Este servicio se llevará a cabo de forma indirecta, a través de un contrato de servicios. La alcaldesa resaltó que la Banda de Música es un servicio «totalmente arraigado» en la villa. «A través de su historia la Banda ha tenido una importancia fundamental en la vida cultural de Tolosa, es una parte importante de nuestra identidad y tiene mucha relación con la creatividad cultural y musical de la villa». El concejal de EH Bildu, Igor Ezenarro, opinó que «está costando pero estamos logrando ya culminar los objetivos que tiene la Banda y esperamos tenerlo totalmente listo antes de que acabe la legislatura». El Ayuntamiento aprobó contratar el servicio por veinticinco años, con una aportación anual de 147.000 euros, para que la Banda siga ofreciendo sus conciertos y actividades.

El consistorio apoya la huelga de hoy y se compromete con políticas de igualdad

El precio de Haragi. Se aprobó la ordenanza de prestación de los servicios con una subida del precio de las comidas de las chuletadas de 'Haragi', de 45 a 50 euros, tras verificar que los gastos de organización van aumentando junto con la magnitud del evento.

60% rebaja Impuesto de Obras. Se aprobó una reducción del 60% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras en bienes y elementos incluidos en el patrimonio urbanístico del municipio que se encuentren dentro del Patrimonio catalogado del Plan General de Ordenación Urbana. Se ha elaborado una nueva lista de 56 edificios, caseríos, fuentes..., entre las que se encuentra el Frontón. Ello motivó la discrepancia de EH Bildu, que no consideró «transparente» aplicar un descuento en pleno proceso de adjudicación del concurso de explotación del bar-restaurante Frontón. EH Bildu llegó a decir que esta rebaja se «aplica deprisa y corriendo» porque lo ha podido solicitar una de las empresas privadas que opta al concurso, y que de esta manera «se ahorraría un dinero que no quedaría en las arcas municipales». EH pidió dejar el tema sobre la mesa para estudiar con detenimiento los criterios de catalogación de los edificios. No se tuvo en cuenta, y por eso votó en contra.

Por parte del gobierno, tanto la alcaldesa como la concejala de Hacienda, Begoña Tolosa, insistieron en que la rebaja no se establece 'ad hoc' para el Frontón, sino para paliar una discriminación, consistente en que este descuento del 60% ya se aplica en muchos edificios del Casco Histórico, y que existen muchos otros fuera de la Parte Vieja que también son 'patrimonio urbanístico y a los que, por tanto, habría que aplicar el mismo criterio reductor.

95% rebaja alquiler. En la modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones, sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras se aprobó por unanimidad una bonificación del 95%, cuando las obras de nueva construcción de viviendas de protección oficial de alquiler estén declaradas de interés público o bien municipal.

Apoyo al 8-M. Se aprobó por unanimidad la moción 'Bizitzak erdigunera', a favor de la huelga feminista de hoy, viernes. En el texto, el Pleno de adhiere a las reivindicaciones del movimiento feminista, apoya la huelga, y se compromete a continuar con el desarrollo de programas de sensibilización dirigidos a fomentar la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar. También llama a la ciudadanía a participar en los actos de hoy y asume el compromiso de promover cambios culturales hacia una sociedad igualitaria y el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.

Sáhara y Mesa del Euskara. En el Pleno también se aprobaron por unanimidad otras dos mociones. Una, con motivo del 43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, en la que se denuncia la vulneración de los derechos humanos del territorio saharaui y se acuerda colocar su bandera en el ayuntamiento. La otra, la de la creación de la mesa de euskera de Tolosaldea, formada por diferentes agentes euskalzales (políticos, técnicos, periodistas, euskalzales, expertos), con el objetivo de adoptar una estrategi innovadora e inclusiva para que el euskera sea el idioma prioritario en la comarca.