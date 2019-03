Un plan para la movilidad de Tolosa Igualdad en movilidad. El nuevo plan que se está elaborando incluirá aspectos como la perspectiva de género y accesibilidad cognitiva. / ROYO Hombres y mujeres no utilizan los mismos transportes, por lo que el Plan de Movilidad incluirá la perspectiva de género y accesibilidad cognitiva E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 17 marzo 2019, 00:34

Tolosa está diseñando su futura movilidad urbana. El nuevo Plan de Movilidad Sostenible e Igualitario (PMSI) que está llevando a cabo el Ayuntamiento parte de la dinámica de trabajo Tolosa Badabil con el objetivo de lograr una «movilidad segura, sostenible, autónoma, verde e igualitaria», y tendrá en cuenta además la perspectiva de género y la accesibilidad cognitiva.

La alcaldesa Olatz Peon señala que Tolosa ha hecho una apuesta por la movilidad sostenible, y actualmente tiene como objetivo promover una nueva cultura de la movilidad para reducir el impacto perjudicial producido en el medio ambiente, en las ciudades y en la vida de las personas. Para ello, afirma que se tendrán en cuenta el transporte colectivo, la bicicleta y los peatones. El plan también incorporará la perspectiva de género y la inclusión teniendo en cuenta el punto de vista de los diferentes colectivos: «Iremos hacía una movilidad igualitaria, esto es, la que tiene en cuenta las necesidades diarias de toda la ciudadanía», incide la alcaldesa.

Asimismo, teniendo en cuenta que Tolosa es la capital de la comarca de Tolosaldea, el Plan tendrá en cuenta las necesidades de movilidad que tiene la ciudadanía de los pueblos de alrededor, lo que «garantizará», detalla Peon, «la movilidad que necesitan las diferentes actividades económicas de la villa».

El Ayuntamiento recogerá propuestas de los ciudadanos a través de encuestas

Diferencia entre sexos

El modelo de ciudad y movilidad actual se ha construido priorizando al coche y sus conductores, y en palabras de la alcaldesa, hay sectores sociales que no encajan en ese prototipo. Prueba de ello son varios estudios que se han realizado, que revelan que hombres y mujeres no utilizan los mismos medios de transporte y que la movilidad es distinta. «Es necesario incluir la variable de género a la hora de diseñar y planificar los sistemas de transporte y movilidad. Las mujeres utilizan más el transporte no motorizado o público, las personas que tienen un nivel de renta bajo, las que no tienen la suficiente capacidad física o mental, o las personas que tienen responsabilidades familiares», detalla la alcaldesa Olatz Peon.

Este Plan de Movilidad tiene como objetivo principal buscar el equilibrio entre los diferentes modelos y necesidades, por lo que además de la perspectiva de género se trabajará la accesibilidad cognitiva. De esta manera, las personas que tienen alguna discapacidad podrán moverse por el municipio de manera cómoda. «Tenemos como objetivo una movilidad segura, sostenible, autónoma, verde e igualitaria para todos la ciudadanía. Queremos garantizar la igualdad en la accesibilidad atendiendo a las diferentes formas de movilidad o de transporte, a la vez que mejoramos la seguridad; queremos aumentar la eficiencia y eficacia en el movimiento de las personas, el transporte y la carga; aumentar la autonomía de los niños y jóvenes; reducir la emisión de gases contaminantes y de ruidos para la protección del medio ambiente y mejorar la eficiencia energética, hacer más atractivo el centro de la ciudad y mejorar la calidad de vida; y adaptar la movilidad sobre el eje de perspectiva de género e inclusión de este plan».

Mesa de trabajo

El Plan se encuentraen fase de diagnóstico técnico y se acaba de crear una mesa de trabajo con agentes que trabajan con niños, jóvenes y con personas de la tercera edad, Mesa de la Coeducación, el grupo feminista, el grupo de mujeres inmigrantes, empresas, agentes del sector deportivo, así como asociaciones vecinales.

El proyecto comenzó la fase participativa el pasado 28 de enero. En la primera sesión de trabajo, se presentó el Plan de Movilidad de Tolosa y este grupo de trabajo comenzó a trabajar sobre diferentes cambios y aportaciones. En una segunda sesión, ahora en febrero, se explicarán propuestas concretas surgidas de las aportaciones compartidas. En primavera, se elaborará y consensuará el Plan de Movilidad en una tercera sesión, y a partir de entonces, el Ayuntamiento prevé que la Mesa de Movilidad de Tolosa se reúna cada seis meses para poder hacer un seguimiento y una evaluación del Plan.

Además de las aportaciones de los miembros de la Mesa, el consistorio quiere conocer la opinión de la ciudadanía y ha habilitado un espacio específico para informar sobre el (PMSI) y poder hacer aportaciones en la web tolosa.eus. Hay encuestas que están a disposición de la población en el Ayuntamiento, en la casa de cultura, el polideportivo o en Gorosabel. El plazo finaliza el 15 de febrero.