Plan de ahorro BUZÓN Martes, 13 abril 2021, 00:06

JESUS MARIA PENILLA. Hace pocos días, esta sección publicaba una denuncia de LAB por recortes de tiempos de asistencia en el servicio de rehabilitación de la Asunción. Yo he observado un recorte en la atención a los pacientes con revisiones anuales. Después de llevar 15 o 20 años de revisiones anuales por problemas de corazón, hace unos cuatro meses el cardiólogo de la clínica, al que veía por primera vez, me dio el alta. Yo ni sabía que estaba de baja. Ya no tengo que pasar más revisiones. Si me encuentro mal, al médico de familia. Esa revisión anual la he pasado con varios cardiólogos en estos años. Consiste en análisis de sangre, electrocardiograma, toma de tensión y visita presencial. Creo que no hay que estudiar Medicina para saber que si a los sesenta años necesitas pasar una revisión anual a los setenta y dos no es el momento para dejarlo. ¿Cuántas personas, la mayoría ancianas, pasamos revisión anual en Tolosaldea con 65.000 habitantes? ¿Qué ahorro supone eso para la clínica? Yo conozco a otras dos personas más en la misma situación y de más edad que yo. ¿Me atendió un cardiólogo o un economista? Se debía llamar la clínica 'Juan Carlos I', porque igual que al emérito se le permite todo. Si una persona o entidad tiene 300 millones o 300 empleados, siempre encontrará una actitud servil a su alrededor y la aprovechará para hacer caja.