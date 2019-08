Los pilotos Josu Artola y Alberto Aramburu, protagonistas en el Romaniacs Enduro Josu Artola y Alberto Aramburu, tras finalizar la carrera celebrada recientemente en Rumanía. El amezketarra se hizo con el primer puesto de la carrera en la categoría de Plata | El tolosarra ocupó el tercer cajón en la misma división, el podio en categoría Plata fue completado con el tercer puesto Alberto Aramburu E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 8 agosto 2019, 00:13

El enduro local ha obtenido muy buenos resultados en Rumanía. Los pilotos Josu Artola y Alberto Aramburu acaban de volver de la XVI Edición de la Redbull Romaniacs, el rally extremo más duro del mundo, una carrera de un carácter de lo más «épico» y complicado, donde ambos han competido en la categoría de Plata.

El amezketarra Josu Artola consiguió subirse al primer puesto del podio logrando un tiempo de 18h57:20.2. La categoría fue dominada por los euskaldunes, ya que el tolosarra Alberto Aramburu ocupó el tercer peldaño del podio tras ser tercero en la jornada y clasificación general, logrando un tiempo de 20h18:14.4.

El amezketarra mostró su dominio en la categoría. La Romaniacs era todo un objetivo para el piloto este año, que junto con la Gordexola conforma su carrera más especial y favorita. El año pasado, acabó en el tercer puesto en Gordexola y logró otro tercer puesto en Romaniacs. Recuperado de una reciente lesión, su objetivo este año ha sido mantener o mejorar los resultados, y con este último título el éxito ha sido seguro: Artola es ya el primer euskaldun y a su vez español en lograrlo. A pesar de que la victoria del último día fuera para el británico Sam Winterburn, el triunfo no empañó su excelente victoria final. «Estoy muy contento con el resultado. La carrera de este año ha ido realmente bien. Sabíamos que había oportunidades de hacer podio este año después del tercer puesto del año pasado, pero no pensaba que lograr el primer puesto hubiese sido tan fácil para mí. Esta es la carrera más bonita y a su vez más exigentes del mundo. Las montañas de la zona con increíbles y es destacable la organización. Al ser una competición de cinco días, tanto las motos como nosotros los pilotos debemos estar muy preparados. Tras el prólogo del primer día, durante cuatro días permanecemos corriendo en montaña, y las probabilidades de que haya cualquier fallo son muy altas, tanto física como técnicamente. Comencé fuerte desde el primer día con el objetivo de lograr ventaja, conseguí un margen de diez minutos, algo que me ayudó a confiar en mí mismo. El segundo día conseguí mantener la distancia con el segundo y sumar minutos a mi favor. El tercer día me hice con una ventaja de veinte minutos y tras finalizar la jornada tenía claro que la victoria sería mía. Las condiciones metereológicas cambiaron radicalmente el último día, el terreno era muy deslizante, y decidí no arriesgar tanto con una ventaja de 45 minutos», añade Artola. «Estoy muy contento de ganar la clase de Plata. Gané los primeros tres días y hubiera sido genial haber firmado el mejor tiempo el día final, pero decidí que sería mejor tomármelo con calma para asegurarme la victoria. Las colinas se encontraban muy resbaladizas y en Red Bull Romaniacs cualquier cosa puede pasar, así que seguí al ganador de esa jornada hasta el final. Me siento genial por ganar aquí en una de las carreras más difíciles, estoy muy feliz».

Tras la carrera de Rumanía, el 14 y 15 de septiembre el calendario les llevará a competir en Licq-Athérey (Francia), el 12 y 13 de octubre en Elgoibar, y el 26-27 en Galicia, en la Extremo Mesego.