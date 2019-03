Paso firme para los dos principales equipos urdiñas El Tolosa CF de Honor Regional se ha afianzado en el tercer puesto pero quiere más. / IÑIGO ROYO El División de Honor no pierde la esperanza de alcanzar al Anaitasuna y el Euskal Liga Femenino, más cerca del título EL DIARIO VASCO TOLOSA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:22

El Tolosa CF de División de Honor Regional se afianza en el tercer puesto y sigue estando atento a posibles fallos de Eibar y Anaitasuna para aspirar a algo más. Aunque estos dos rivales no ceden, los urdiñas siguen con su buena temporada, a la espera de empezar a recortar puntos. El sábado ganaron al colista, Hondarribia (2-0), pero la victoria les costó. «Este tipo de rivales, sobre todo en Berazubi, no se nos dan del todo bien», admite el entrenador, Ander Avellaneda. Y es que el Tolosa CF no pudo cerrar el partido hasta el minuto 80.

¿Hay esperanzas de alcanzar al Anaitasuna? El Tolosa CF no tira la toalla. «Ellos tienen salidas muy difíciles y tienen que pasar por Berazubi. Si logramos recortar puede ser una inyección de moral. Y si no fallan, les felicitaremos», comenta el entrenador tolosarra.

Honor Regional Tolosa-Hondarribia, 2-0 Liga Vasca fem Anaitasuna-Tolosa, 1-2 Preferente Tolosa-Hernani, 3-0 Honor Reg fem. Lagun Onak-Tolosa, 1-1 Juvenil Nacional Athletic-Tolosa, 3-0 1 Juvenil R.Unión-Tolosa, 2-1 Liga Vasca Cadete Tolosa-Romo, 3-7 Cadete Honor Lazkao-Tolosa, 1-3 1 Cadete Aizkorri-Tolosa, 4-4 Infantil Honor Zarautz-Tolosa, 1-2 Infantil Txiki Urola-Tolosa, 0-2 1 Infantil A Sanse-Tolosa, 0-1 1 Infantil B Tolosa-Danena, 5-5 Cadete H fem. Tolosa-Añorga, 0-3 1 Cadete fem. Amaikak-Tolosa, 2-0 Infantil H fem. Tolosa-Lagun, 4-1 1 Infantil fem. Tolosa-Arizmendi, 2-3

Lo que sí parece claro es que el Eibar lo va a tener difícil para ascender, teniendo en cuenta el mal momento del Vitoria en la 2ªB. En teoría, el 3º puesto podría dar opción a jugar el play off, pero va a ser difícil, porque hay muchos equipos vascos situados en zona de descenso en la 2ª B, y no parece que habrá arrastres.

En cuanto al Euskal Liga Femenina, logró una trabajada victoria en Azkoitia (1-2 al Anaitasuna), lo que le permite seguir firme en el liderato. En el minuto 20 las urdiñas ya ganaban 2-0 con goles de Leire Lopetegi. Parecía que el partido iba a favor pero después de un despiste, las locales lograron el 1-2. En la segunda parte, el Tolosa CF no supo mantener la posesión con claridad ni acercarse a la portería rival con peligro. Fue un día para olvidar. En los minutos finales, las urdiñas supieron sufrir para amarrar los tres puntos. «Tenemos que intentar recuperar el juego con el balón que tanta alegría nos ha dado durante toda la temporada», dicen desde el cuerpo técnico.