Paso atrás del Redline Take en Vitoria en un partido en el que tuvo opciones

El equipo tolosarra fue de más a menos, y ahora afronta la visita del colista con el objetivo de no fallar y seguir creciendo en la tabla

Miércoles, 7 noviembre 2018

Qué pena. En Vitoria se cortó la racha triunfal del Redline Mekanika Take. El equipo tolosarra cayó ante el Arizti (63-59) y da un pasito atrás, aunque no debe desmoralizarse, porque el juego de los últimos partidos da motivos para estar esperanzados.

El Take tuvo opciones para ganar el partido, pero al final no pudo ser. Fue con ventaja en los tres cuartos del partido, sobre todo gracias a un brillante arranque en el primero de ellos, que le dio un margen de ventaja en cuanto a puntos. Al descando los tolosarras llegaron con una distancia de +6 a su favor, pero el equipo fue a menos. Ya se notaba este descenso al final del tercer cuarto y, aunque la ventaja a favor seguía al inicio del cuarto, el conjunto tolosarra se fue desmoronando y los locales, la verdad, jugaron unos brillantes minutos finales: efectivos en ataque y muy intensos en defensa. El Take no pudo contrarrestar este empuje local. Y eso que, a falta de 18 segundos, un triple de Kaiet hizo concebir esperanzas.

Cuando el conjunto contrario aprieta en intensidad y cuando el Take no puede jugar con todos sus jugadores importantes, está claro que el grupo va a sufrir. La ausencia de Lander es determinante y a veces ocurre que a los demás jugadores les cuesta asumir la responsabilidad en los ataques cuando él no está.

«A pesar de la derrota, me quedo con la actitud positiva de todos mis jugadores. Estoy sastisfecho», explica el entrenador, Jon Azaldegi. «Hicimos un esfuerzo colectivo importante, aprenderemos también a gestionar derrotas como estas». Sobre todo, porque, a pesar de no ganar, hay que tener en cuenta que el Redline Mekanika Take se enfrentó a un equipo competitivo, que seguramente ganará muchos partidos esta temporada.

Ahora le llega a la escuadra tolosarra un choque ante el colista. Un encuentro que afrontan con la convicción de vencer. Y aunque es verdad que el San Cernín lleva una trayectoria floja, no hay que descuidarse y hay que afrontar la cita con el máximo respeto al rival. «Sí, es un partido para ganar, pero siempre que demos nuestro verdadero nivel para evitar sorpresas desagradables», señala el míster tolosarra.