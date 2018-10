El partidazo del Tolosa en Hernani invita a soñar esta temporada Tras su gran triunfo en Hernani, los urdiñas recibirán ahora al Mutriku en Berazubi. / IÑIGO ROYO Los urdiñas jugaron una primera parte espectacular y supieron madurar el duelo en la segunda; «no podemos relajarnos», dice el míster J. GOÑI TOLOSA. Martes, 2 octubre 2018, 00:32

Escribíamos en la crónica del sábado que el Tolosa CF había empezado bien la temporada, transmitiendo buenas sensaciones, y que quizás llegaba ahora el momento de dar un golpe de autoridad. Y vaya si lo ha dado. 0-3 en Hernani, en un campo, Zubipe, donde en los últimos dos años el equipo local solo había perdido una vez, contra el Ordizia en la temporada pasada.

Para Ander Avellaneda, el entrenador urdiña, las claves del triunfo pueden resumirse en tres palabras: madurez, intensidad y agresividad. Para el minuto 17, los urdiñas ya ganaban 0-2. «Mis jugadores creyeron en el plantemiento y lo ejecutaron a la perfección. A pesar de su juventud, supieron leer el 'tempo' del partido. Estoy muy orgulloso y satisfecho de lo que hicieron».

División Honor Hernani-Tolosa, 0-3 Preferente Urnieta-Tolosa, 1-2 Nacional Juvenil Tolosa-Vasconia, 3-3 1 Juvenil Lazkao-Tolosa, 0-1 Liga Vasca Cad Vasconia-Tolosa, 2-1 Cadete Honor Tolosa-R Sociedad, 0-2 Infantil Honor R Sociedad-Tolosa, 0-3 Infantil Txiki Tolosa-Ordizia, 3-0 Sénior Liga Vasca fem Tolosa-Derio, 2-1 Divis Hon.Fem. Touring-Tolosa, 0-6 Cadete Honor fem Tolosa-Mutriku, 2-0 1 Cadete Tolosa-Urnieta, 5-0

El Tolosa desarboló a su rival de principio a fin. La rapidez de jugadores como Quintanilla o Segurola, la seguridad de Zumeta atrás, y el buen hacer general de todo el equipo, hicieron que el resultado final fuera inapelable.

«A pesar de esta victoria, no podemos relajarnos», comenta el míster urdiña. «Yo a veces digo a mis jugadores que no me importa tanto el equipo que tenemos enfrente, nuestros principales rivales somos nosotros mismos. Tenemos mucha calidad con el balón y si hacemos las cosas bien, es muy difícil que nos ganen». El margen de mejora, desde este punto de vista, es que el equipo «gane en intensidad, y poco a poco lo vamos logrando».

Está claro que para ganar 0-3 en Hernani hay que hacer las cosas muy bien. El equipo urdiña sabe jugar y ya está situado arriba en la tabla. Hay mimbres para soñar, pero ganar a equipos rocosos como el Mutriku, próximo rival en Berazubi, no será fácil y puede resultar incluso más complicado que superar a un adversario de más calidad como el Hernani.