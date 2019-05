Las 'paramoudras' de Jaizkibel, en Aranburu Zigor García posa junto a sus piezas inspiradas en las paramoudras de Jaizkibel / IÑIGO ROYO El artista Zigor García expone en el palacio Aranburu la muestra no figurativa 'Kostako bidetik' E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:17

El palacio Aranburu expone hasta el 8 de junio la muestra de cerámica 'Kostako bidetik' del artista plástico sanpedrotarra Zigor García, exposición de arte no figurativo que recoge el trabajo realizado durante los últimos años, centrado en las 'paramoudras' y otras formas geológicas que nacen en la arenisca a las orillas el Cantábrico, en el monte Jaizkibel.

La muestra es definida por su autor como una «experiencia», y es que las piezas evocan al paseante la ilusión de pasear por los acantilados de un paisaje de arenisca erosionada.

'Kostako bidetik' Muestra de escultura de Zigor García que toma como inspiración Jaizkibel y las 'paramoudras', formaciones geológicas, del monte. Dónde y cuándo En el palacio Aranburu, hasta el 8 de junio, en horario de martes a sábado, de 17.30 a 20.30 horas. La entrada es gratuita.

Caprichosas y perfectamente esculpidas por la fuerza del viento y el mar en la roca, las denominadas 'paramoudras' parecen más propias de otros planetas. Pese al realismo de cada una de ellas, en cambio, las piezas son de cerámica, respuesta al cambio o 'giro' que el escultor ha dado a su producción artística en el terreno del arte contemporáneo, que se ha materializado en su taller de Zamatete.

Trabajar con barro forma parte de la espontaneidad y naturaleza del sanpedrotarra, quien afirma haberlo trabajado desde la niñez. «Llevo dos años intentando cambiar de lenguaje y estoy explorando otros ámbitos del arte contemporáneo. Hasta ahora me he centrado más en el arte y modelado figurativo haciendo cabezudos, una escultura dedicada al patrón de remo Aita Manuel... Pero buscaba un cambio. Dejé de trabajar un año y volví a la Facultad de Bellas Artes de Leioa para hacer un máster en cerámica contemporánea. El trabajo de fin de máster y las puertas que he ido abriendo están presentes en esta exposición. Al comienzo del máster tomé como estrategia hacer unas caminatas artísticas, con rutas en las que iba andando dispuesto a vivir la experiencia, cansarme, perderme, dibujar, grabar sonidos, hacer figuras 'in situ' con barro...», cuenta el artista plástico en una entrevista reciente.

Y es ahí donde entra en juego Jaizkibel. «Lo tenemos cerca y plásticamente es infinito, versátil, excéntrico... Además, siempre me ha interesado la geología. Mi amigo José Mari Hernández, de Cristina Enea Fundazioa, me ayudó a entender cómo surgen las geoformas», añade Zigor.

La muestra está compuesta por más de 150 piezas, una docena creadas durante este año, y dos docenas de dibujos de técnica 'frottage' creados en los acantilados de Jaizkibel, todos ellos agrupadas en cinco conjuntos escultóricos, bajo los nombres 'Ibilbideak', 'Gaztarrotz', 'Turruya', 'Erentzin' o 'Gran Canto'. A su vez, la obra de García se completa con el sonido ambiente que evoca a Jaizkibel, trabajo también del escultor, a través del sonidos del viento, las olas, la fauna del entorno, etc.