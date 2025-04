La pandemia no nos detiene

Comenta Compartir

MIGUEL ANGEL BERMÚDEZ. A mediados del año pasado colocamos la placa con el nombre de 'Uzturre Aterpea'. Queríamos haberlo inaugurado de otra manera pero la pandemia nos echó el freno. Eskerrikasko Tomás por tu trabajo. A los días, el párroco Jesus Mari Arrieta, inaugura oficialmente el aterpe. Jesus Mari es un buen andarín, no hubo que ponerle vehículo para subir.

Con el panorama de la pandemia, un servidor pensaba que 2020 iba a pasar sin pena ni gloria pero no fue así, la pandemia no ha detenido nuestros trabajos. Se han hecho unos pasos elevados en la regata de Pixuaga para poder pasar en caso de crecida de ésta. También se ha construido un depósito para el agua y acondicionado otro en los manantiales, instalando 300m de tubería. Aquí, Xanti, Peio, Iñaki y Nikaxio tienen mucho que decir. Mi «baja laboral» no me ha permitido ayudarles. Se ha construido un muro de contención en la ladera a la entrada del recinto. Xanti continúa sacando escombro del interior de los caserones ¡no se acaba nunca!

Iñaki utiliza sus herramientas para la limpieza de las terrazas sur. En días favorables quema el ramaje. En Navidad la jaiotza preside el habitáculo San Ignacio y Xanti engalana el aterpe con motivos naturales. Uno de enero, una vez más, Iñaki Labaka pone la nota musical en el txoko Lope Peciña.

Facundo Vitoria se afana en abrir una ruta entre la espesura de la «selva». Dicha ruta la empleaba la Familia Elduaien (moradores del recinto) hace 60 años. Es un atajo directo a Santa Lucía. Lo llamamos «atajo vertical». El acceso ha permanecido cerrado por la maleza. Últimamente Iñaki está muy comprometido en sacar a la luz (lo está consiguiendo) el muro ovalado del mirador Yurramendi. Es la «Gran Muralla» del recinto. Sus dimensiones hacen que se la considere una obra de chinos. Eskerrikasko a Medio Ambiente del Ayuntamiento por seguir apoyándonos.