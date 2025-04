«Los padres deberían animar a sus hijos a conocer la danza igual que el fútbol»

K. I. Viernes, 25 de abril 2025, 20:54 Comenta Compartir

–En Tolosa, el taller de danza de su madre, Katixa Perea, reúne a más niñas que niños. Que entre todos los participantes, tanto masculinos como femeninos, haya salido un joven con tantas aspiraciones como usted es toda una hazaña...

–Lo es. Es difícil y duro ser el único chico en la clase, y todos los que habrán pasado por esta escuela también tendrían sus más y sus menos. Sé que hay dos chicos en el taller de danza de Tolosa, y espero que no se desanimen y que sigan disfrutando de la danza.

–¿Ve un aumento de la presencia de chicos en las clases de ballet o la danza en general?

–Desafortunadamente, la cifra de chicos en el ballet clásico no ha aumentado significativamente. Es simple, hay que hacer un gran trabajo de concienciación y de fomentar más la cultura, para hacer visible la presencia masculina en la danza. Creo que se deberían celebrar más eventos en la calle, de alguna compañía, y que en los hogares los padres enseñen, apoyen y animen a sus hijos a conocer la danza igual que el fútbol.

–¿Cómo ve la danza en la localidad? ¿Y en Tolosaldea?

–Tenemos mucha suerte de recibir clases en el taller de danza de la casa de cultura de Tolosa y en la comarca en general, con buenos profesores; debemos estar orgullosos porque es una oferta que en otros pueblos no existe. Sin embargo, la situación sigue sin ser excelente. No hay la infraestructura suficiente para iniciar el camino hacia el baile como profesión, porque no hay el espacio necesario para meter las horas que requiere ese objetivo. Entre Donostia y Tolosa, como en mi caso, puedes completarlo, pero en Gipuzkoa hace falta un conservatorio o espacio para que los jóvenes puedan tener esa oportunidad, para aquellos que despunten y quieran aplicarse.