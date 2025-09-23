'Osasuna kalean' se cierra con una charla sobre déficit nutricional y anemias

El Diario Vasco tolosa. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El ciclo de charlas sobre salud organizadas por Asunción Klinika, 'Osasuna Kalean', llegará mañana, jueves, a su fin con el coloquio que ofrecerá el doctor Jorge Gallegos, a las 18.00 horas, en la Plaza Verdura. El objetivo de la iniciativa 'Osasuna Kalean' es acercar aspectos concretos relacionados con problemas habituales de la salud, de un modo claro y directo, en la calle.

En esta ocasión, el doctor Jorge Gallegos, especialista en Hematología, ofrecerá la conferencia: 'Déficit nutricional y anemias: prevención y tratamiento'.

La anemia es la patología hematológica más extendida en España, presente en alrededor del 6 % de la población, con mayor incidencia en mujeres jóvenes, embarazadas, niños y personas mayores. Su causa más frecuente es el déficit de hierro, aunque también destacan las carencias de vitamina B12 y ácido fólico, que afectan a cerca del 9 % de los pacientes en atención primaria y a hasta un 40 % de los mayores de 65 años. Si no se tratan, pueden provocar cansancio extremo, dificultad de concentración, palpitaciones o, en casos graves, complicaciones cardiovasculares y neurológicas.

El doctor Gallegos explicará cómo la alimentación resulta clave en la prevención y tratamiento de estas patologías. Una dieta equilibrada, rica en hierro (carnes magras, legumbres, verduras de hoja verde), vitamina B12 (pescados, lácteos, huevos) y ácido fólico (frutas, legumbres, hortalizas), es fundamental para mantener la salud de la sangre y prevenir complicaciones.