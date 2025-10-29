Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Asensio, Goiuri Eceiza, Isitxo Larrañaga y María Asenjo, tras las presentación del concierto especial del 45 aniversario de la orquesta.

Tolosa

La orquesta de acordeones celebrará sus 45 años y homenajeará a su fundador

Isidro Larrañaga nos dejó hace casi tres años, pero su legado musical perdura y presidirá este concierto especial el próximo viernes

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:35

Comenta

A punto de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de Isidro Larrañaga, su ausencia ha servido para valorar áun más todo el legado musical ... que nos dejó. Fue un virtuoso del acordeón, ambicioso en la búsqueda de nuevos cauces musicales, fundador de la Escuela de Acordeones, director de la orquesta, profesor musical, y maestro de músicos de diferentes generaciones.

