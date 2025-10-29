La orquesta de acordeones celebrará sus 45 años y homenajeará a su fundador

A punto de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de Isidro Larrañaga, su ausencia ha servido para valorar áun más todo el legado musical ... que nos dejó. Fue un virtuoso del acordeón, ambicioso en la búsqueda de nuevos cauces musicales, fundador de la Escuela de Acordeones, director de la orquesta, profesor musical, y maestro de músicos de diferentes generaciones.

La Orquesta de Acordeones Isidro Larrañaga celebrará 45 años el 7 de noviembre en el Leidor y quiere aprovechar la efeméride para homenajear a su fundador. Corría el año 1980 cuando se creó el grupo, y para entonces el acordeonista Isidro Larrañaga Beloki ya había completado una dilatada carrera como instrumentista. En 1975 fundó la academia de música que aún lleva su nombre, y cinco años después, la orquesta que ha llevado internacionalmente el nombre de Tolosa y ha logrado importantes premios en diversos concursos.

Qué es Concierto conmemorativo de los 45 años de la orquesta Isidro Larrañaga y homenaje a su fundador.

Cuándo 7 de noviembre, 20.00 horas, Leidor. 5 euros en la web del teatro y en taquilla.

Una cita singular Habrá estreno de obras, participarán excomponentes de la orquesta, también habrá bailarines, acróbatas y músicos invitados.

Casi todos los acordeonistas que han pasado por la orquesta durante este medio siglo han recibido clases de Isidro. «Cuando falleció, mucha gente nos preguntó si no le íbamos a dedicar algún homenaje, que querían participar. Por diferentes razones pensamos en no hacerlo en aquel momento y vimos que el 45 aniversario de la orquesta estaba próximo y era un buen momento para ello›, expone Isitxo Larrañaga, hijo de Isidro Larrañaga y director de la orquesta durante los últimos veinte años.

Como ocurrió con el 25 aniversario, para esta nueva celebración se ha invitado a participar a varios músicos que formaron parte de la orquesta en el pasado y que volverán a subir al escenario. «Ha pasado el tiempo y muchos han tenido el acordeón muy apartado durante años, pero aún así se han animado otros muchos y vamos a estar casi 50 personas en el Leidor», explica María Asenjo, miembro de la orquesta y parte del equipo de organización del aniversario.

Piezas inéditas

Con todos los antiguos integrantes del grupo, la orquesta estrenará dos obras. Una es el zortziko que se ha encargado al pianista Iñar Sastre, y el segundo, la adaptación de la habanera 'Eronera', que ha compuesto el acordeonista Joxe Mendizabal. El primer tema es una pieza original planteada como un guiño al zortziko de San Juan. El segundo, la adaptación de la pieza carnavalera que el propio Joxe Mendizabal compuso hace años.

No serán las dos únicas obras que se estrenarán el 7 de noviembre. A Xabier Zubeldia, antiguo miembro de la orquesta, también se le formuló una peticion especial. Un fandango del creador Isidro Larrañaga para adaptarlo al formato de la orquesta. «Ha sido un reto, interpretar como orquesta el estilo de Isidro y la frescura de un fandango, adaptarlo... Pero era muy bonito tocar una pieza del aita y no lo dudamos», comenta su director Isitxo.

Además, la orquesta interpretará otras piezas que han sido centrales en su brillante trayectora, entre ellas la 'Rapsodia Húngara' de Franz Liszt, que les dio la victoria por primera vez en el certamen europeo de Praga. «No va a ser una simple actuación musical, porque nos van a acompañar bailarines y músicos invitados» explica Sonia Ezkerra, miembro de la orquesta. Además de los integrantes del grupo de danza Udaberri, estarán dos bailarines de tango, acróbatas y otros participantes. Ander Zubillaga en la guitarra eléctrica, Ioritz Alberdi en el bajo eléctrico y la soprano Klara Mendizabal también estarán en el escenario en la canción 'Ghost Love Score'.

Y un documental

En el festival se dará también a conocer un adelanto de un documental sobre Isidro Larrañaga Beloki que está creando el periodista y documentalista tolosarra Iñigo Asensio, miembro también de la orquesta. En la película se incluyen momentos de Isidro Larrañaga y se integran entrevistas de otros protagonistas.

«Hace tiempo que empecé, consciente de que un músico de la talla de Isidro tenía una historia que contar. Porque de alguna manera su historia cuenta la propia historia de la orquesta. Terminaremos y estrenaremos el documental el próximo año, pero también queríamos aprovechar este evento especial para mostrar algunas pinceladas de este trabajo al público», ha señalado Asensio.

Las entradas para el espectáculo están a la venta en la taquilla del cine Leidor y en la web del teatro al precio de 5 euros.