«El órgano es una relación de larga duración y muy especial con un instrumento» Klaus-C. van den Kerkhoff, durante el ensayo realizado ayer en la iglesia Santa María.

El órgano de Santa María contará hoy con un nuevo invitado que ofrecerá el concierto anual del Ciclo de Órgano de la Quincena Musical. El organista alemán Klaus-C. van den Kerkhoff ofrecerá hoy a las 20.00 horas un programa mayoritariamente barroco con matices románticos, y sobre todo «personal», que incluirá obras de Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Johann Gottfried Walther, Domenico Scarlatti, Gaston Litaize y Franz Liszt, todas ellas seleccionadas por el mismo músico.

Klaus aterrizó en Tolosa el domingo y permanecerá en el municipio hasta mañana, cuando se dirigirá a San Sebastián. Estos días, fuera de sus horas de ensayos junto al Stoltz-Frères tolosarra, los paseantes lo han podido ver caminando por las calles del municipio, del que le han llamado la atención su especial atractivo, el centro histórico, el ambiente de las terrazas, y la elegancia y limpieza de sus calles. El organista inició sus estudios a los diecinueve años y cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la que además de tocar conciertos, es uno de los tres 'kantor' de la parroquia protestante de Aquisgrán (Alemania), donde organiza y dirige conciertos. Kerkhoff ha ofrecido actuaciones en doce países de Europa, y reconoce que continúa descubriendo y conociendo más este «fascinante» instrumento en cada uno de sus viajes y conciertos. «He leído libros sobre órganos franceses, pero tienes que tocarlos para conocerlos», afirma.

Hoy A partir de las 20.00 horas, concierto de órgano de la mano del organista alemán Klaus-C. van den Kerkhoff en la iglesia Santa María, dentro de la programación del Ciclo de Órgano de la Quincena Musical. Será gratuito y abierto. Contará con pantalla especial. Repertorio El programa contará con obras de J. S. Bach, J. Brahms, J. G. Walther, D. Scarlatti, G. Litaize y F. Liszt.

-Es su primera actuación en Tolosa...

-Sí, pero he pasado en tren en muchas ocasiones en mis viajes.

-El programa de hoy tiene un carácter variado y complejo...

-El concierto no cuenta con un título específico, ya que es difícil unificar todas las piezas bajo un único nombre. He personalizado el repertorio, ya que no es un concierto dirigido a un público experto en la materia, sino a la ciudadanía. He intentado buscar un programa más interesante; sé que el público español aplaude al término de cada pieza, algo que en Alemania, por ejemplo, no ocurre. Por supuesto, habrá música alemana, ya que soy alemán, pero también habrá piezas en francés teniendo en cuenta que el órgano Stoltz-Frères es de estilo francés. El programa contará con piezas de estilo francés, y he querido incluir también algo español. Scarlatti fue un compositor italiano del periodo barroco afincado en España.

-¿Qué obras ha seleccionado para conformar su repertorio?

-El concierto se iniciará con 'Fantasía en sol mayor' de Bach, una obra que servirá como toma de contacto al público con el órgano e introducirlo en el repertorio, debido a su estilo y desarrollo. Es una pieza especial que sorprenderá al público y está dividida en tres partes (allegro, adagio y allegro). La música suena con fuerza y con mucha dinámica al comienzo y, a su vez, tiene partes lentas. Así llegaremos a Brahms, mi compositor favorito. Compuso once preludios corales para órgano al final de su vida basados en textos religiosos que no quería que se publicaran. Las compuso para él mismo. Será una segunda parte con tres obras que contarán con una parte intermedia clásica que mira mucho a Bach. La música en este caso es muy personal, profunda, lenta, suave y silenciosa. Es un compositor muy famoso pero no por sus composiciones para órgano, que sin embargo, opino que son muy importantes.

A continuación vendrá Walther, quien escribió una transcripción para órgano del Concierto en Si menor de Vivaldi compuesto para una orquesta de cámara, ya que éste no compuso música para órgano. Muchos organistas quisieron adaptar y transcribir sus obras para órgano, y dos lo hicieron. La obra está dividida en tres movimientos; el primero y tercero de gran movilidad sonora, y el segundo, moderado y tranquilo. Después, pasaremos a escuchar tres sonatas de Scarlatti, quien escribió 555 sonatas para clave, un número increíble, muy breves la mayoría y dificultosas técnicamente. Vi la posibilidad de llevarlas al órgano. Por último, tendremos a Litaize y Liszt. Litaize fue un organista y compositor francés ciego de nacimiento, de cuyas 12 piezas para Gran Órgano escucharemos 'Lied', pieza vocal en español. Liszt pondrá el punto final del concierto. Fue uno de los compositores más famosos del siglo XIX en Europa, que resultó todo un fenómeno. En este caso, interpretaré una obra maestra basada en las cuatro notas del nombre B.A.C.H., que en alemán corresponden a las notas Si bemol, La, Do y Si. A partir de las mismas, Liszt escribió una de las páginas más importantes de la literatura para órgano. En ocasiones, su música es intimista y en otras, brillante. En 'Preludio y fuga' podemos encontrar un poco de todo ello.

-¿Qué opina sobre el órgano y la acústica de Santa María?

-Está conservado de forma original, suena estupendamente y veo que está muy bien conservado. He tocado muchos órganos de este tipo. Su sonido es muy francés, cuenta con típicos sonidos franceses de la época y suena con mucha fuerza. Son totalmente diferentes a los alemanes estéticamente y en cuanto al sonido. La acústica de la iglesia, por su parte, es realmente fantástica, no sé cuántos segundos de reverberación tiene, puede que alrededor de ocho. Terminas de tocar y el sonido permanece, es por ello que intentaré tocar lo más limpio posible (ríe).

-El órgano es un instrumento muy particular, ¿qué significa para usted?

-Es una buena pregunta. Los pianistas, violinistas... pueden tocar y ensayar con su intrumento cuando quieren, pero nosotros no, ya que es muy caro, espacioso y técnicamente dificultoso. El órgano es una relación de larga duración y muy especial con un instrumento, un amigo cercano que en ocasiones compartes con los demás. Hace mucho tiempo que me casé con él y como en toda relación, a veces, éste tiene un carácter especial (ríe). Conozco especialmente bien el órgano que toco habitualmente en Aquisgrán. Cada uno es un mundo y tiene una forma distinta, y como tal, suena distinto. Muchas veces lo comparo con cocinar; contamos con 34 registros o sonido, 'ingredientes' que debo 'cocinar', escoger, combinar y preparar. Paso muchas horas organizando y preparando el instrumento.