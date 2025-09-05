Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Oreka TX y Biscary, hoy en Urkizu en 'Kultura Plazara'

El Diario Vasco

TOLOSA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

La banda Oreka TX y el cantante Thierry Biscary ofreceran un concierto mezclando los ritmos autóctonos y las txalapartas de madera y piedra con la voz y la percusión. Será hoy, sábado, a las 18.00 horas, en el barrio Urkizu, dentro del programa 'Kultura Plazara'.

El sonido de la txalaparta de Oreka TX lleva viajando por el mundo desde 1997 cuando el grupo se incorporó a la banda de Kepa Junkera. Desde entonces han compartido escenario con innumerables artistas como Carlos Núñez, La Bottine Souriante, Aziza Brahim, Taraf de Haidouks, Dulce Pontes, Phil Cunningham, Manu Dibango, Pat Metheny entre otros y han experimentado también con otras disciplinas artísticas. Siempre explorando con calidad incuestionable las posibilidades de un instrumento tan bello como la txalaparta.

Originario de Anhaux en la Baja Navarra, Thierry Biscary ha cantado todos los estilos de música en grupos como Kalakan, Triki traka, o Kokin. Trabaja la verbena cantada a capela y despliega un trabajo profundo sobre la voz y las percusiones corporales.

