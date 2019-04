«Hemos sido la oposición constructiva frente a la improvisación del gobierno» Los siete concejales de EH Bildu, tras su comparecencia para hacer balance de la legislatura. / IÑIGO ROYO Los siete concejales de EH Bildu se despiden haciendo balance: «el gobierno municipal no ha tenido ilusión, ni proyectos ni norte» JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 12 abril 2019, 00:22

A punto de agotarse la legisltura municipal, y tal y como hizo el PNV, la oposición de EH Bildu también ha hecho balance. Los siete concejales de la coalición aber-tzale han comparecido ante la prensa local para resumir lo que han sido estos cuatro años, que resumieron así: «hemos hecho una oposición constructiva, aportando ideas y proyectos que muchas veces han sido ocultados por un gobierno municipal que ha actuado con improvisación, sin ilusión ni norte y con mucho marketing», en palabras de Ibai Iriarte.

«Nuestro objetivo no ha sido obstaculizar la labor del gobierno municipal. No creemos en la bronca ni en el enfrentamiento. Hemos aportado nuestras ideas, nuestro enfoque», dijo Iriarte, que citó algunas de las «propuestas reales», dijo, que han hecho en estos cuatro años: «el estudio para el replanteamiento de los equipos municipales, la casa de las mujeres, el plan para San Esteban, la reforma de la avenida de Navarra, la adecuación de Sebendenea para los grupos musicales, el estudio para la rotonda de Olarrain, el aumento presupuestario en servicios sociales, el arreglo del tejado de Uzturpe, el plan de vivienda para alquiler...» «Hemos hecho muchas propuestas pero el PNV y el PSE las han ocultado», aseguró Ibai Iriarte.

A la hora de valorar la actuación del gobierno municipal, los concejales de EH Bildu repitieron varias veces esta palabra: improvisación. «No han tenido proyectos nuevos. La legislatura ha sido un seguimiento de los que ya estaban iniciados en la anterior, como el coworking, el parque Elosegi, el hotel de la plaza Euskal Herria, la Emakumeen E-txea, el plan de alquiler social, el proyecto de Gune Biziak..», señaló el portavoz de EH Bildu.

Según opinó la concejala Lore Agirre, la «improvisación con la que ha actuado el gobierno municipal le ha hecho cometer algunos errores graves en esta legislatura». Puso cuatro ejemplos: «la gestión del Frontón, donde anduvo tarde sabiendo que la concesión iba a concluir y llevamos un año de retraso; la gestión del bus urbano, donde ha actuado tarde y mal; la definición del futuro de San Esteban, cuando ya había un proyecto consensuado con el barrio que se echó atrás para empezar de nuevo sin soluciones, y la nueva oficina de turismo, donde todavía no está ni definido el proyecto».

EH Bildu ve al gobierno municipal del PNV y del PSE «sin rumbo, sin la chispa necesaria, sin ambición ni ilusión». Lore Agirre criticó algunas de las carencias que han visto desde la oposición estos cuatro años: «la Parte Vieja ha estado totalmente olvidada, las inversiones en Amaroz no se han materializado, la ampliación de Usabal está en el aire, la culminación de la reforma de Berazubi no se ha llevado a cabo, Olarrain se está degradando, los grupos culturales y sociales están teniendo dificultades y retrasos a la hora de cobrar las subvenciones, Tolosa ha dado un paso atrás en el reciclaje de los residuos, por no aludir a cómo está obstaculizando este gobierno la necesidad de que los tolosarras tengamos un servicio sanitario de calidad».

EH Bildu ve con «asombro y preocupación» que el PNV afirme en su balance de legislatura que «Tolosa está otra vez en marcha». «Tolosa la hacen los tolosarras. Pocos pueblos hay tan vivos y además los trabajadores municipales hacen una gran labor. Por eso Tolosa nunca está parada, tampoco el Ayuntamiento. Pero si nos atenemos a la gestión, lo que está claro es que ha perdido la velocidad con una gestión confusa y con una falta de proyectos», comentó Lore Agirre.

Los siete concejales salientes elogiaron la lista que presenta EH Bildu a las elecciones, liderada por Andu Martínez de Rituerto. «Es un grupo extraordinario, plural, ilusionante, con gente experimentada, que le va dar al Ayuntamiento el dinamismo y la chispa que necesita».