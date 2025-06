Una oportunidad para «potenciar la cultura y el conocimiento»

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 13 de junio 2025, 20:32 Comenta Compartir

Poder acercarse y descubrir el trabajo diario de los técnicos del Archivo General de Gipuzkoa fue todo un lujo para las cerca de 160 personas que han acudido tanto el miércoles como el jueves. Una de ellas es Edurne Monge, de Arrasate, que tras visitar el lunes el Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, ubicado en Oñati, el miércoles hizo lo propio en el de Tolosa. «Para comparar –argumentaba–. Me parece muy interesante, he venido por curiosidad y querer saber cómo es. Aparte, he aprovechado para hacer turismo por el pueblo, que no lo conocía», indicaba a la salida del Archivo.

Su interés por conocer el proceso de documentación y restauración le viene de lejos. Hace 30 años estudió Historia, lo que le permitió sumergirse en los archivos de Vitoria. Edurne Monge consideró que estas visitas «potencian la cultura y el conocimiento. Me ha gustado que lo hayan relacionado con el origen del nombre de Gipuzkoa. Además, nos han animado a visitar el Museo San Telmo», explicaba refiriéndose a la muestra 'Ipuscua. 1000 años'.

Otros asistentes, además, recogían la tarjeta de contacto del fondo archivístico. Eran Inmaculada Arroyo y Benito Verdejo, quienes acudían desde Santurtzi. «Me gustan los libros viejos. Veo cuatro papeles amarrados con una cuerda y me quedo encantada», admitía Arroyo.

Aunque lo que de verdad les hizo desplazarse a Tolosa fue la «pena y curiosidad» por saber más acerca de la rama genealógica de su abuela, Eugenia Albizu Izaguirre. Era tolosarra, aunque se mudó con su marido y el padre de Inmaculada a Bilbao y después a Portugalete. Falleció durante la Guerra Civil y fue enterrada, «lo más probable», en una fosa común, pues heredó el delito de republicano de su hijo, quien estaba preso en la cárcel de Ferrol. Comenzó a investigar allá por 2016, y espera poder dar con nuevas pistas que le ayuden a entender de dónde viene.

Las solicitudes de genealogía son uno de los servicios que ofrece el Archivo, aunque por desgracia no alberga respuestas a todas las preguntas.