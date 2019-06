Olatz Peon, reelegida alcaldesa en un Pleno conciliador y con alusiones al trabajo en común Olatz Peon recibe la makila de alcaldesa de manos del concejal de mayor edad, Joxe Mari Villanueva. / FOTOS IÑIGO ROYO La candidata del PNV recibió nueve votos, los de su grupo y el del PSE-EE, mientras que el cabeza de lista de EH Bildu sumó ocho apoyos JUANMA GOÑI TOLOSA Domingo, 16 junio 2019, 00:21

. Olatz Peon Ormazabal, tolosarra de 49 años, diplomada en Trabajo Social, fue reelegida ayer alcaldesa para la próxima legislatura (2019-2023). En un pleno de constitución que resultó conciliador, asumió el cargo con mayoría absoluta tras recibir los ocho votos de su formación (PNV), más el del concejal socialista Joxe Mari Villanueva, mientras que EH Bildu eligió a su portavoz, Andu Martínez de Rituerto, que sumó los ocho votos de su grupo.

La sesión plenaria de constitución de la corporación se desarrolló de una forma rápida y sin especiales novedades reseñables, con presencia de menos público que en ceremonias constitutivas anteriores. El tono conciliador se evidenció en el discurso de la alcaldesa, cuando afirmó que «hoy nace una gran oportunidad para el trabajo en común», reflexión que compartió el candidato de EH Bildu, quien mostró su total disposición «a llegar a acuerdos y a trabajar conjuntamente».

Alcaldesa PNV Olatz Peon Concejales PNV Begoña Ormazabal Nerea Letamendia Patxi Amantegi Joseba Ormazabal Egoitz Sorozabal Xabier Balerdi Izarne Iglesias EH Bildu Andu Mtnez de Rituerto Kristina Pelaez Aitana Amondarain Aitzol Gartzia Olatz Artola Ander Figuerido Garbiñe Marzol Xabier Martinez PSE Joxe Mari Villanueva

El pleno de constitución de la corporación se inició con la llegada de los nuevos concejales electos al salón plenario y la constitución de la mesa de edad, formada por el concejal más veterano, Joxe Mari Villanueva (PSE-EE), y por la más joven, Olatz Artola (EH Bildu). Acto seguido, fueron acreditándose los 17 concejales, según un juramento en el que están obligados a tributar «lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como Norma Fundamental del Estado».

LAS FRASES Olatz Peon Alcaldesa, PNV «Uno de mis compromisos es intentar ser más eficaz en la gestión para beneficio de la ciudadanía» Andu Martínez de Rituerto EH Bildu «Por encima de las ideas están las personas, nunca podemos perder el respeto ni entrar en descalificaciones» Joxe Mari Villanueva PSE-EE «Agradezco la labor de todos los concejales que ha tenido Tolosa, con un recuerdo emocionado a Juan Mari Jauregui»

Promesas y compromisos

Por parte del PNV, la mayoría añadió, tras prometer su cargo, expresiones adicionales como «legeak aginduta», mientras que varios de los ediles de EH Bildu adoptaron -además de referirse a la «imposición» del juramento- su compromiso a trabajar «en favor de la república vasca, por una sociedad más justa, euskaldun, feminista, igualitaria y solidaria». Cada intervención recibía el aplauso de los simpatizantes presentes en el salón de Plenos. El cabeza de lista, Andu Martínez de Rituerto, citó el compromiso de trabajar para lograr que «todas las personas tengan una vida más digna».

El concejal socialista, Joxe Mari Villanueva (único que empleó los dos idiomas, tanto el euskera como el castellano), agradeció la labor de todos los alcaldes y concejales que ha tenido Tolosa, «su esfuerzo y dedicación en favor del pueblo», y recordó especialmente «con emoción» a Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA en el año 2000.

Tras la intervención de los txistularis, llegaba, una vez contados los votos, la designación oficial de la alcaldesa, que recibió la 'makila' de mando de manos del concejal de mayor edad, Joxe Mari Villanueva.

El Pleno terminó con el primer discurso de Olatz Peon, ya de nueva alcaldesa 'oficial'. Emocionada pero serena y firme, agradeció el apoyo recibido, mostrando su disposición a trabajar con «transparencia y responsabilidad», y refiriéndose también al reto personal que se plantea de intentar «lograr ser más eficaz en la gestión». Y añadió: «Tolosa es mi pueblo. Aquí he nacido y aquí vivo. Es un pueblo vivo, plural, a quien le gusta mantener las tradiciones pero que siempre sabe encarar los retos del futuro. Vamos a trabajar por hacer de Tolosa un pueblo mejor. Buscaremos siempre el interés general, pero sin olvidar las necesidades individuales de cada persona», expresó la alcaldesa.

Por parte de EH Bildu, Andu Martínez de Rituerto expresó a los medios de comunicación su satisfacción por la «gran ilusión y responsabilidad» con la que han trabajado en los últimos meses. Y adelantó cuál iba a ser la estrategia de EH Bildu en el Ayuntamiento. «Vamos a ser una oposición constructiva. Mostramos nuestra disposición al trabajo en común. Creo que en muchos temas estaremos de acuerdo con el gobierno municipal. Y allí donde no lo estemos, intentaremos acercar posiciones. Si no logramos un acuerdo en común, cada uno presentará sus propuestas a la ciudadanía».

Andu Martínez de Rituerto tiene claro que «por encima de las ideas están las personas». «Aunque podamos tener ideas diferentes, nunca podemos perder el respeto mutuo ni llegar a las descalificaciones personales. Esto mismo se lo he comunicado tanto a Olatz como a Joxe Mari. Tenemos que aprender que la democracia consiste en no dramatizar cuando no estemos de acuerdo, no pasa nada por ello».

Concluido el acto oficial, la nueva corporación en Pleno recibió, ya en la plaza Zaharra, el 'agurra' de los dantzaris, que simbolizaba el inicio de una nueva etapa.