OLATZ PEON (CANDIDATA DE EAJ-PNV): «En estos cuatro años he aprendido a escuchar más» «La honestidad es la mejor manera de ganar la confianza de la ciudadanía» JUANMA GOÑI TOLOSA. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:14

La alcaldesa y candidata del PNV a la reelección, Olatz Peon, asegura tener «buenas sensaciones», y afirma que se siente «muy satisfecha por lo realizado» por su equipo de gobierno.

-¿Qué es lo que más ha aprendido del cargo de alcaldesa en estos cuatro años?

Su DNI Profesión Diplomada en Trabajo Social. Trayectoria 2007-2011, teniente alcalde del Ayuntamiento; 2011-2015, portavoz de la oposición; 2015-2019, alcaldesa de Tolosa. Aficiones Lectura y deporte, sobre todo la montaña.

-He aprendido a escuchar más, a no tomar decisiones precipitadas, a que es mejor equivocarse por hacer que por no hacer y, sobre todo, a poner a la ciudadanía en el centro de todas las decisiones. La honestidad es la mejor manera de ganar su confianza.

-¿De qué iniciativa puesta en marcha se siente personalmente más satisfecha?

-Hemos cumplido el programa con el que nos presentamos hace cuatro años: Oriaburu como referente del desarrollo económico; el punto de encuentro familiar, el hotel de la plaza Euska Herria; el proceso de participación 'Tolosa-tzen', el Plan de Empleo y los muchos estudios realizados para seguir trabajando por y para el futuro de Tolosa.

-¿Por qué tras cuatro años defendiendo el modelo de concertación sanitaria anuncian ahora su postura a favor de un hospital público?

-Independientemente del modelo de gestión, siempre hemos defendido una sanidad gratuita, universal y de calidad. Nadie podrá decir que el PNV no defiende la sanidad pública, siendo el partido que la creó, instauró y fortaleció. Tras 4 años trabajando, planteamos la ampliación de los servicios sanitarios -nuevo hospital público-, y sociosanitarios en la clínica Asunción.

-Enuméreme cinco prioridades que considere imprescindibles para Tolosa.

-Recuperar Zumardi Txiki para la ciudadanía, renovar Rondilla y las infraestructuras socio-culturales, completar el Mapa de Servicios Sociales, e impulsar el tejido industrial para generar nuevas alternativas de empleo. También lo serán el euskera y la igualdad.

-Teniendo en cuenta que buena parte del suelo de San Esteban es de propiedad municipal... ¿Por qué no se ha puesto en marcha ya el proyecto de vivienda social?

-Antes de llegar a ese punto hay que hacer un estudio, que está ya licitado, para determinar los costes de toda la operación de San Esteban. Una vez realizado, se determinará el número de viviendas sociales. Siendo el Ayuntamiento propietario mayoritario del ámbito, la construcción de vivienda protegida y en alquiler será prioritario.

-¿Estarían dispuestos a gobernar con EH Bildu en un gobierno de coalición?

-Yo creo que una corporación tiene que tener un gobierno que desarrolle su programa y una oposición que controle al gobierno. En cualquier caso, siempre tenemos voluntad para dialogar, acordar y trabajar de forma conjunta.

-¿Se atreve con una quiniela electoral?

-Tengo buenas sensaciones. Pero prefiero hacer las valoraciones después de conocer la decisión de las y los tolosarras.