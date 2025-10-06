Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

La obra de reparación del puente y rotonda de Arramele se licitará en breve

J. GOÑI

tolosa.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:09

Cuenta atrás para la obra de reparación del puente y de la rotonda de Arramele. El proyecto de ejecución ya está realizado, pero para poder llevar a cabo la obra se debe expropiar una pequeña parcela. En el último Pleno se ha aprobado por unanimidad la fecha para levantar acta de dicha expropiación, que será el día 14. Una vez realizada esta, se pondrá en marcha la licitación de los trabajos. Con este proyecto, se reparará y reorganizará el bidegorri y las aceras del puente de Arramele, y se adaptará la rotonda.

La rotonda actual se colocó ahora hace cinco años, con el fin de probar si se reducían los atascos frecuentes en una zona viaria regulada entonces por un semáforo. Con la delimitación de una rotonda en el suelo, el tráfico ganó en fluidez y las colas son ahora prácticamente inexistentes.

Después, llegaron la mejora de la iluminación, la señalización fija y en el suelo, así como la colocación de barreras. Ahora culminará el proceso con la renovación total de esta infraestructura.

