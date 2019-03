Nuevos triunfos para el judo local El grupo de judokas cadetes posa sonnriente tras el buen arranque de la temporada. EL DIARIO VASCO TOLOSA. Domingo, 17 marzo 2019, 00:35

La temporada oficial para los judokas junior empezó en Hondarribia con el Campeonato de Gipuzkoa. Todos los participantes inscritos buscaban subirse al cajón para ganarse la plaza en la competición a nivel de Euskadi.

Cuenta su entrenador Oscar Guibelalde que «los tolosarras no se mostraron con soltura, aunque, sí, nos acompañaron los resultados, casi todos ellos subieron al cajón logrando un total de cuatro medallas». Markel caballero no pudo meterse en la competición como lo hace habitualmente, y no pudo pasar las eliminatorias en menos de 73kg. Hasier Zaldua, todavía cadete, participó en el junior para coger minutos de competición, y así lo hizo, logrando al final un tercer puesto en menos de 55 kg.

Iker Lakunza se mostró con intención, aunque no pudo encontrase a gusto dentro del tatami. Aún y todo, termino en tercer lugar en menos de 66kg. Zuriñe Tardío siendo cadete buscaba clasificarse para el de Euskadi junior, y así lo hizo al ser segunda en menos de 70kg. Lur Zabala también quería el puesto para el de Euskadi y casi lo logra quedando campeona, ya que ante un descuido de su fuerte contrincante en la final, aprovechó pero sin la contundencia suficiente como para derrotarla. «Su contrincante despertó y dejo a Lur con el caramelo en la boca», dicen, quedando segunda en menos de 52kg.

Euskadi, dos medallas

Logrado la plaza para el de Euskadi, competición donde para poder seguir hacia adelante había que quedar entre los dos primeros. De los cuatro tolosarras clasificados, dos participaron en ella, Zuriñe Tardío con actitud y con garra acabo en tercer lugar dejando claras sus posibilidades, pero también su falta de minutos de competición debido a una lesión. Lur Zabala calcó su participación del Campeonato de Gipuzkoa, calcó también la final en donde esta vez sí derribo a su conocida fuerte contrincante dejando la final muy abierta hasta los últimos segundos en donde su experimentada contrincante derribo a Lur por la máxima puntuación dejando otra vez a Lur con el caramelo en la boca pero con un buen sabor de boca. De esta forma, Lur quedo en segundo lugar (Plata) y se ganó la plaza en la selección de Euskadi para disputar el campeonato de España sector norte.

n el Campeonato de España Sector Norte, Lur se desplazó con la selección a Zaragoza y allí empezó su competición muy bien, pudo puntuar ante su primera contrincante aragonesa y llevar ventaja hasta el final pero a falta de segundos y ante una gran presión Lur fue derribada no dando opción de remontada al faltar unos segundos de combate. Lur visiblemente tocada salió a por todas en su segundo combate pero no pudo hacer nada al ser derrotada claramente. De esta forma no pudo pasar las eliminatorias.

Los cadetes también están de enhorabuena. En el Campeonato de Gipuzkoa obtuvieron un oro y dos platas. Tres tolosarras cadetes han conseguido subirse al cajón en el campeonato con un buen puesto para ellos, aunque todavía es mejor hacerlo entre los dos primeros ya que ello te da plaza para disputar el campeonato de Euskadi cadete que se celebrará en Gasteiz a finales de marzo . Y los tres así lo han hecho: Eneko Urbieta Campeón de Gipuzkoa, HasierZaldua Subcampeón de Gipuzkoa y Zuriñe Tardio Subcampeona de Gipuzkoa. No solo hay que felicitarles por el objetivo logrado si no por la actitud mostrado en todo el campeonato. También hay que felicitar a los demás participantes tolosarras por su actitud mostrada aunque los resultados no les acompañaron. Buen trabajo realizado por Miguel Gibelalde y Joseba Reguillaga que se quedaron a las puertas del tercer puesto y buena incorporación a la competición por parte de Joseba Etxarri, Marcos Morcuende e Iker Zabala que aunque no pudieron pasar las eliminatorias dejaron ver que se puede.

Por último, los infantiles se han hecho con un oro dos platas y dos bronces en la final del Campeonato de Gipuzkoa. Una vez realizada la selección de Gipuzkoa en las dos clasificatorias anteriores, seis judokastolosarras disputaron la final. Los seis con claras opciones al pódium se emplearon a fondo, cino lo lograron y el sexto fue eliminado injustamente con un fallo arbitral que no se pudo rectificar aun sabiendo todo el mundo allí presente de la injusticia. Manex Arocena fue el perjudicado quedando a las puertas del tercer puesto. Una pena. Por otro lado y ya con mejor cara por la recompensa lograda: Nahia Fernández logro el oro, Estitxu Labaka plata, Ioar Olano plata, Naroa Hernández bronce y Hodei Oyarbide bronce. Zorionak a todos los judokas por los resultados obtenidos en las finales, y por la trayectoria demostrada.