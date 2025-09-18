Nuevos pasos para seguir eliminando la flora exótica invasora en el río Oria

J. GOÑI tolosa. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha iniciado un trabajo de actualización de la cartografía de flora invasora del río Oria a su paso por el núcleo urbano, una tarea que emprede juntamente con la sociedad de ciencias Aranzadi. La idea es que de cara al futuro se utilice esta información para realizar trabajos de poda de las plantas que se puedan eliminar.

La eliminación ha empezado esta semana. Suprimir estas plantas exóticas invasoras no resulta una tarea fácil. Hay que cortarlas con sumo cuidado, y cuando empiezan a brotar de nuevo, se les inyecta herbicida directamente en la raíz. Esta es la manera menos agresiva para el río y la más efectiva.

«El Ayuntamiento ha recibido muchas solicitudes para la eliminación de la vegetación existente en las márgenes del río Oria. Sin embargo, según los criterios de la Agencia URA, esto no se puede hacer de cualquier manera. La vegetación no solo contribuye a proteger la biodiversidad del río y a reforzar la estabilidad de la cuenca, sino que le da más seguridad ante las emergencias al disminuir la velocidad del agua. La erradicación de las especies invasoras es una de las intervenciones permitidas, aunque antes hemos actualizado la cartografía existente», explica Aitor Agirresarobe, concejal de Medio Ambiente.

Estos trabajos de eliminación de este año no se limitarán a una sola vez, sino que se prevé que se desarrollen de forma continuada en los próximos años para hacer más sostenible la gestión del ecosistema de la ribera y minimizar el impacto de estas especies.