Un nuevo empate aleja al Tolosa CF de las primeras posiciones Un momento del encuentro del domingo entre el Tolosa CF y el Mondragón. / IÑIGO ROYO En el día de homenaje a los socios veteranos, los urdiñas hicieron más méritos que el Mondragón para ganar J. GOÑI TOLOSA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:28

El Tolosa CF no pudo dedicarle la victoria a los socios más veteranos a los que había homenajeado momentos antes de iniciarse el encuentro ante el Mondragón. Berazubi registró una bonita entrada y había expectación tras el buen arranque liguero del equipo, que goleó al Beti Gazte en la primera jornada y arrancó en la segunda un empate meritorio jugando con nueve en Elgoibar. Por eso había depositadas muchas esperanzas en el partido del domingo. El empate final (1-1) puede considerarse lógico, teniendo en cuenta que hubo un tiempo para cada equipo, pero, en el cómputo global, el Tolosa hizo más para ganar y su victoria podría haberse catalogado de justa.

Tras tres jornadas, el Tolosa suma cinco puntos. No está mal, queda todavía un mundo, pero es cierto que rivales directos como Eibar Urko y Anaitasuna han ganado los tres partidos y están ya a cinco puntos. No caben las urgencias, pero el Tolosa no puede descolgarse y este fin de semana tiene un compromiso muy difícil en Hernani. Se augura un derbi lleno de pasión e intensidad.

División Honor Tolosa-Mondragón, 1-1 Preferente Tolosa-Ostadar, 0-1 Nacional Juvenil Beasain-Tolosa, 2-1 1 Juvenil Tolosa-Danena, 3-0 Liga Vasca cadete Tolosa-Lakua, 3-1 Cadete Honor Ordizia-Tolosa, 2-0 1 Cadete Tolosa-Ostadar, 4-2 Liga Vasca fem Goierri-Tolosa, 1-4 División Honor fem Tolosa-Arizmendi, 0-3 Cadete Honor fem Oiartzun-Tolosa, 1-1

El equipo urdiña está dejando buenas sensaciones. Hay que tener en cuenta que es un conjunto muy joven y que el domingo se bregó ante un rival veterano al que hizo muchas ocasiones de gol, una de ellas, por cierto, atajada por una parada extraordinaria de Xabi Olano, el hijo del gran excampeón ciclista Abraham.

«Yo creo que estamos en buen momento, hemos hecho un gran arranque liguero. La pena del domingo fue no tomar decisiones correctas en la primera parte. Ellos se aprovecharon de un penalti dudoso para adelantarse», comentó el entrenador, Ander Avellaneda.

En la segunda mitad, sobre todo con los cambios, el equipo urdiña mejoró muchísimo. El Mondragón, que había venido a replegarse y a esperar algún fallo de los locales, apenas inquietó la meta del Tolosa CF en este periodo.

Avellaneda cree que hay tener todavía mucha tranquilidad. No le preocupa el hecho de que haya rivales que hayan sumado los nueve puntos. «Esta es una carrera larga y mi equipo transmite buenas sensaciones. Hay mucha igualdad en la categoría, como se está viendo», concluyó el míster urdiña.