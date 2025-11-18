Nueve días con el mejor teatro de títeres y objetos

'Txantxo' ya adorna el paseo San Francisco para conectar el museo Topic con el teatro Leidor en esta 43 edición del Titirijai, que volverá ... a ser el punto de encuentro de marionetas y títeres, así como la prueba de las capacidades artísticas relacionadas con la historia de las cuerdas.

Este año habrá diversas opciones para que niños y mayores se diviertan con los espectáculos que llegarán desde diferentes puntos de la península, además de otros países de Europa. En total, dieciocho espectáculos de dieciséis compañías y cuarenta y cinco representaciones solo en Tolosa –a las que sumar también las de las residencias Iurreamendi y Uzturre–, pues también el Titirijai saldrá de gira por Gipuzkoa en las localidades Urnieta, Eibar, Pasaia y Hondarribia, además de la vizcaína Sestao.

Aunque no se encargará de inaugurar con su función la presente edición, Taun Taun Teatroa abrirá el sábado, gratis, la jornada con 'Tinglau Txikia', un teatro interactivo que combina diferentes técnicas. La creación de las marionetas con materiales encontrados o que «nos han encontrado» marcará la representación, en la que el público jugará un papel importante. La que sí, será la belga O Quel Dommage, con el laureado 'Ma Tache'. Un chispazo será la puerta de entrada a que la imaginación de Rita tome cuerpo tras las sombras. Suyo será el escenario del Topic.

Le seguirán varias propuestas de compañías catalanas. Por un lado, LaBú Teatre traerá al Topic un «viaje poético y sensorial» por las cuatro estaciones del año, 'Alma', un teatro de objetos en el que cada uno representará una estación, recomendado para menores a partir de los 3 años. En cambio, en el Leidor podrá verse el espectáculo familiar de títeres de mesa 'Sòmion', de El que ma queda de teatre. En esta obra se reduce a la presentación de las posibilidades que ofrece la ciudad de los oficios imposibles, con trabajos de lo más variopintos.

'Apnea' será el terreno para un teatro más adulto, aunque indicado para menores a partir de los 6 años. Los franceses Le Poisson Soluble traen al Topic la primera de las obras en la que el sueño y la cama son un dúo inquebrantable, donde los pensamientos de la noche se materializarán ante los ojos de los presentes.

En cambio, desde Alemania, la compañía Tangram Kollektive escenificará en el Topic 'La forma de las sombras', donde entre claroscuros la imaginación será libre. Una mezcla de humor y magia conducirá a los presentes por una nueva mirada al clásico teatro de sombras.

Volviendo a Euskadi, pero en el Leidor, la compañía Anita Maravillas escenificará 'Pintto, Pintto'. Siguiendo la canción de los payasos más televisivos, Pintto es un travieso cachorro que quiere jugar, pero que alguien teme y prefiere no interactuar con él. Una demostración de la 'maravillosidad' de la amistad.

La siguiente propuesta será de los andaluces Minus Mal, 'NIL'. Una metáfora introspectiva en la sala del museo en la que una marioneta de hilo y un titiritero difuminarán sin palabras la frontera entre el guía y el guiado. Desde Italia, Zacches Teatro representará también en el Topic el cuento de la literatura del país más popular, 'Pinocho', siguiendo los pasajes más crudos e irónicos para recuperar la fuerza del libreto original. Será una función con máscaras y sombras. Y siguiendo con las sombras, la compañía argentina-catalana Valeria Guglietti llevará a escena en el Leidor 'No toquen mis manos', en el que el humor copará las formas dibujadas sobre el blanco lienzo, basándose en el cine mudo, el títere, la música y el cómic.

Habrá propuestas con diversas técnicas para todas las edades, además de dos talleres para niños y familias

El público adulto tomará protagonismo en las últimas fechas. 'El testamento' de la compañía catalana Zum-Zum Teatre llevará al Topic la apertura de este documento, que será un viaje por recuerdos cantados por su protagonista. Por otro lado, los riojanos de El Patio reflexionarán sobre lo que sucede con nuestro cuerpo tras la muerte con 'Entrañas', que sobre el escenario del museo, en lo que puede describirse como una clase a caballo entre la filosofía y la anatomía.

La compañía catalana Arrels de bosc escenificará dos obras, una en la calle y otra en el escenario de la sala de premontajes. 'El árbol de la calle' tomará Euskal Herria plaza y Plaza Nueva, una representación interactiva en la que la conexión con la naturaleza será el hilo para desnudar a uno mismo. Y en la sala Miguel Arreche, la novedosa 'Origen', que ahondando en las preguntas existenciales dará respuestas a través del imaginario de tres mujeres, tres generaciones de una familia.

Le Poisson Soluble traerá su segunda obra, inspirada en 'Apnea', a la plaza Alhóndiga. 'Escapar' versa sobre la inquietud de la mente del durmiente, una aventura que solo pasa cuando se cierran los ojos sobre la cama. La compañía gallega Larraitz representará en euskera, en Euskal Herria plaza, el teatro de calle y cachiporra 'Sabel berde andrea', aunque modernizado cuidando los roles de género y los estereotipos de la tradición de este género.

Y para finalizar, desde Aragón la afamada Titiriteros de Binéfar representará en el Topic la propuesta de títeres de guante y máscaras 'Antón Retaco', un canto amable a la vida libre desde la inocencia de un niño perteneciente a una compañía de artistas ambulantes. La clausura al Titirijai llegará con 'Ephimeros', de la gallega Nauta. Una osa polar llamada Nanúa, títere de hielo, intentará relatar su visión de la historia a los seres humanos, que están asumiendo el futuro finito del planeta.

Los nueve días se completarán con un taller de calle gratuito para crear bajo la técnica pop-up un Topic personal, este domingo en la plaza Euskal Herria, y un taller familiar de iniciación a las sombras chinas, el domingo, día 30, en los talleres del museo, por un precio de 5 euros. Titirijai se presenta así como el festival internacional del títere y el objeto que muestra la gran variedad de opciones originales para contar una historia sobre el escenario.