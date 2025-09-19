Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Navarra, difícil desplazamiento para el Tolosa Eskubaloia

J. G.

TOLOSA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

Segundo partido para el Tolosa CF Eskubaloia en una temporada llena de incertidumbres. No parece lógico, y sobre todo tras la baja de Elola, pensar que el equipo pueda aspirar a cotas ambiciosas. El propósito inmediato es recuperar la tranquilidad, ir partido a partido, dar paso a la cantera y disfrutar del balonmano. Tras el empate ante el Pulpo, Tolosa CF Eskubaloia viaja a Villava para enfrentarse hoy al equipo navarro del Beti Onak (18.00), que ha comenzado la temporada con una clara derrota en Barakaldo, por 31-23, por lo que querrá resarcirse ante su afición.

El entrenador urdiña, Alex Nogués, afirma que, aunque el rival de esta tarde perdió fácil en su encuentro inicial, «el primer partido siempre suele ser complicado, además fuera de casa». Confiesa que los partidos ante Beti Onak siempre son duros y aguerridos. «Ellos intentan mantener su nivel físico desde la defensa. Después de haber perdido, sabes que tienes que ganar en casa para no empezar a descolgarte».

Para Nogués, la clave es que su equipo mejore en los lanzamientos e ir trabajando para lograr «nuestro modelo de juego con los jugadores que tenemos». Los dos puntos pueden ser el premio al trabajo semanal.

