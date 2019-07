MÚSICA ERES TÚ, VERANO «Tenemos que volver a Tolosa». Me dijeron estas cuatro artistazas. Siempre les quedará el Txinparta. / ANJEL ALONSO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 4 julio 2019, 00:21

Qué sería el verano sin música, y qué sería la vida sin ella! Sin tiempo de recuperarnos de unos sanjuanes espectaculares, Tolosa ha vivido otro fin de semana especial: vinieron los de Ustaritz con sus dantzaris, voces... se juntaron con Tolosa Kantari, Senegal estuvo presente, pero por encima de todo, música. Blues, soul, funk, un poco de rock... Hubo de todo en cuanto a propuestas. Para mí, sin ninguna duda, el mejor año. Si los conciertos en el Ilargi, Saikin, Solana y Txurrería fueron magníficos, ¡qué voy a decir del plato fuerte! Para muchos el mejor concierto ha sido el de la plaza Nueva con el armonista. Yo me quedo con el homenaje a Aretha Franklin. Una potente banda acompañando a cuatro mujeres espectaculares de voz y de ambiente. Lo que no cambia año tras año es lo que dicen al subir al escenario. Después del clásico «Gabon, Tolosa», todos dicen: «qué bien hemos cenado». Y mucha culpa tienen los del Txinparta. Iñigo, Jokin, Anjel, Txinparta, habéis puesto el listón muy alto este año. Zorionak!

PD 1. Tengo que volver a sanjuanes por varias razones. La primera, el viernes, un tolosarra en el Ttanttak se quejó de los grupos que actuaron en López Mendizabal. No fui yo, aunque muchas personas hayan pensado eso. Pero, comparto totalmente esa opinión. Este año, el programa musical ha sido muy bueno. La plaza Nueva ha acertado con sus conciertos, lo de la Banda también ha estado muy bien, pero... los que salimos por la noche en San Juan y esta plaza no es nuestro lugar, hemos visto que un año más, la programación de López Mendizabal ha fallado. El único que ha salvado los muebles, Sabina, pero ya es el tercer año que viene en poco tiempo. Yo creo que hay que ponerle un poco de cariño, OJO, no estoy hablando de un baile de jubilados, ¡eh! Me acuerdo de lo a gusto que estuve en Izaskun viendo a Puro Relajo. ¿Que quieres un homenaje? Recuerdo hace unos años en Ordizia, Serafín Zubiri homenajeando a Nino Bravo. Repito, hay mucho donde escoger, pero hay que andar con tiempo.

PD 2. Ya te hablé del concierto de Urko. Uno de los músicos, clarinetista, me contó una historia, muy bonita, por cierto. Una de las canciones que más me gustó de todas las que cantó Urko fue 'Zugana Manuela'. ¿Sabías que ella era de Tolosa? Investigué, y me he encontrado con un personaje curioso e interesante. Me he enterado de que Iparragirre fue bertsolari, poeta, cantante, aventurero y ligón. A los 14 años se escapó de casa. Quizás, su canción más conocida es 'Gernikako arbola', que nació improvisadamente en Madrid. Hacia 1855, el Gobierno le considera un «agitador público», y lo destierra a Portugal. Por ello, tuvo que ser un poco antes cuando conoció en Tolosa a Francisca Manuela Zubiaurre, nacida en 1837. El famoso pintor Pantxo Bigas retrató a un Iparragirre guaperas, mocetón de 35 años. Ahora le llamaríamos hippie, digo yo. Manuela tiene 18 años, leo textualmente: «Capaz de tentar como el demonio al cantante». Y de ahí, nacería esa preciosa «Zugana, Manuela, nuanëan pentsatu, uste det ninduela deabruak tentatu». Alguien le dedicó un homenaje con una frase del gran Bernard Shaw, más han dado por sus pueblos los que han creado sus canciones que los que han dado sus leyes. Algo de razón tiene.

PD 3. Estoy convencido de que en pocas localidades habrá una fogata de San Juan con tanto espectáculo como en Tolosa. Pero echo en falta algo y no es la primera vez que lo escribo. ¿Qué tal estaría que durante el transcurso del espectáculo un presentador o locutor fuera explicando, por ejemplo, de dónde vienen los bailes de Udaberri, las canciones que tan bien cantó Hodeiertz... en fin, alguien que llene ese espacio muerto que hay mientras se cambia el escenario. Yo tengo la persona idónea, Aitor Elduaien. Cinco horas nos estuvo entreteniendo en la carrera de montaña. El año que viene hablaremos de lo mismo.

Zurutada. En el tanatorio. Una persona despide a su mejor amigo: «No ves, id..., tanto fumar, tanto fumar... ¡Mira cómo has terminado!». Se le acerca la viuda y le dice: «¡Déjale tranquilo, si le ha pillado un autobús!», «Sí, pero ¿a dónde iba? A por tabaco». Grande Eugenio...