Manifestantes por la calle de Tolosa K.I.

Multitudinaria manifestación a favor de la subrogación de los trabajadores de Asuncion Klinika

Unas trescientas personas, entre empleados del hospital concertado y simpatizantes, han marchado este sábado por las calles de Tolosa para reclamar un hospital «100% público» para la comarca

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:39

Alrededor de trescientas personas han marchado este sábado al mediodía por las calles de Tolosa para pedir un hospital «cien por cien público» para Tolosaldea, ... en el que se asegure la subrogación de los trabajadores de Asuncion Klinika, hospital concertado que cubre las necesidades sanitarias de la comarca. Convocados por ELA y LAB, con el apoyo de la ciudadanía y la plataforma TOPA, han realizado una marcha entre la Plaza del Triángulo y la Plaza Zaharra, pasando por diversas calles del centro del municipio.

