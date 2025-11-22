Multitudinaria manifestación a favor de la subrogación de los trabajadores de Asuncion Klinika

Alrededor de trescientas personas han marchado este sábado al mediodía por las calles de Tolosa para pedir un hospital «cien por cien público» para Tolosaldea, ... en el que se asegure la subrogación de los trabajadores de Asuncion Klinika, hospital concertado que cubre las necesidades sanitarias de la comarca. Convocados por ELA y LAB, con el apoyo de la ciudadanía y la plataforma TOPA, han realizado una marcha entre la Plaza del Triángulo y la Plaza Zaharra, pasando por diversas calles del centro del municipio.

Las reivindicaciones se han centrado en la publificación del hospital concertado o, de lo contrario, la subrogación dentro de Osakidetza de los 350 trabajadores en plantilla de Asuncion Klinika, para que entren directamente como médicos, enfermeros y personal de pleno derecho en el nuevo hospital que se construirá en Tolosa y que estará en funcionamiento entre 2030 y 2031. Además, han reclamado que los servicios que ofrezca el nuevo centro sanitario, que estará dentro de la OSI Donostialdea, cuente con todos los servicios.

La falta de un Plan Funcional definitivo inquieta a la plantilla de Asuncion Klinika y las palabras del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, no les da las garantías suficientes de cuál será su futuro. Los trabajadores instan por tanto a los responsables, tanto Gobierno Vasco como los ayuntamientos de Tolosaldea, a que el nuevo hospital cuente con todos los servicios que requiere la comarca, sea cien por cien público, y que puedan trabajar dentro del nuevo centro dentro de Osakidetza, concluyendo un camino similar al llevado por los trabajadores de Onkologikoa.