«La multiculturalidad es una posibilidad de enriquecimiento» Domingo, 6 octubre 2019, 00:10

XLa transición hacia una sociedad multicultural, con la incorpración de alumnos extranjeros, es todo un reto en las aulas. Pero, ¿cómo afrontan los profesores? Xabi Gómez reconoce que la sociedad es «cada vez más multicultural. En Euskal Herria nos ha costado darnos cuenta de que esa realidad, imperante en otras zonas, estaba llegando a nuestro pueblo. Hay quien a día de hoy sigue interpretando la multiculturalidad como una amenaza en lugar de como una posibilidad de enriquecimiento. Quien lo vive de esa manera se está poniendo una venda, puesto que el futuro pueblo vasco lo integrarán muchas personas que no nacieron aquí. Si no educamos a nuestros alumnos en el aula junto con gente de razas e idiomas diferentes, no aprenderán a convivir en la sociedad que les tocará vivir cuando sean adultos. Estamos robándoles la posibilidad de ver lo bueno que esto conlleva y cuando terminen sus estudios, si el centro educativo donde estudiaron no incluía alumnado inmigrante, es decir, si no reflejaba la realidad social, les costará más adaptarse. En mis clases uno de cada tres alumnos, más o menos, no ha nacido en Euskal Herria y para mí eso es una riqueza inmensa y para mis alumnos una realidad interiorizada y naturalizada. Se ha avanzado mucho, pero queda bastante por hacer».