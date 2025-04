«Molestia» por la «tardanza» en los pagos de las subvenciones

Sábado, 5 de abril 2025, 20:13 Comenta Compartir

La Asociación Vecinal de Berazubi trasladó, previo al comienzo de la presentación, su malestar por la «tardanza» en los pagos de las subvenciones por parte del Ayuntamiento. Agustín Artola volvió a mostrar su preocupación con este hecho, como ya hiciera el año pasado por estas fechas. «Lo que nos parece raro es que no tengamos noticias de las subvenciones, aprobadas en los Presupuestos Generales, cuando estamos en abril. Entendemos que se deberían de abonar con un mínimo de premura. Estamos organizando unas actividades que tienen unos costes elevados. El Ayuntamiento sabe que teníamos el programa pero no el dinero para organizarlo», aseguró Artola. Vidaurre añadió que «en los últimos años las subvenciones prometidas no llegan con la suficiente rapidez, y a la hora de hacer los pagos nos vemos faltos de ayuda económica. Por ello, hemos buscado otras vías para organizar este evento».