Modificaciones en torno al recargo del IBI de las viviendas vacías Hay novedades en torno al IBI y al ICIO. / IÑIGO ROYO Habrá varias excepciones en lo que se considera 'piso vacío' a la hora de aplicar la ordenanza J. GOÑI TOLOSA. Martes, 10 septiembre 2019, 00:24

El gobierno municipal plantea introducir varias modificaciones en la aplicación del recargo del IBI a las viviendas vacías a partir del próximo año. Según ha explicado la concejala de Hacienda, Begoña Tolosa, este recargo ya se viene aplicando para que las viviendas vacías salgan al mercado, pero el Ayuntamiento ha visto la necesidad de ajustarlo. «Durante los últimos años hemos observado que existen diferentes casuísticas y realidades que han de ser tomadas en cuenta y cada año se han revisado diferentes casos más haya de los ya contemplados», señala la concejala. «Es muy difícil definir qué es o no es una vivienda vacía, pero tras analizar los diferentes casos, consideramos necesario incluir varias excepciones más para que la aplicación del recargo sea lo más ajustada posible a la realidad», añade.

De esta manera, el equipo de gobierno propone no considerar vivienda vacía y no aplicar el recargo, además de los casos ya recogidos, a aquellas viviendas que han sido vendidas y registradas entre el 1 y el 31 de marzo. También a las viviendas en obras, a fecha de 1 de enero, que presenten licencia de obras municipal, aun no estando nadie empadronado en ellas. Se añaden, asimismo, a la excepción, los pisos que justifiquen un gasto mínimo durante el año de electricidad, gas... en los casos en los que la persona propietaria viva fuera de Tolosa y por motivos de trabajo tenga que pasar gran parte del año fuera.

Viviendas que han sido vendidas y registradas entre el 1 y el 31 de marzo. Viviendas en obras A fecha de 1 de enero, que presenten licencia de obras municipal aun no estando nadie empadronado en ellas. . Gasto mínimo Aquellas viviendas que justifiquen un gasto mínimo durante el año de electricidad, gas... en los casos en los que la persona propietaria via fuera de Tolosa y-o por motivos de trabajo tengan que pasar gran parte del año fuera. Personas dependientes Aquellos casos en los que por motivos de cuidado a personas dependientes (menores o personas mayores) el familiar al cargo del cuidado o la persona dependiente tenga que trasladarse a otra vivienda teniendo que empadronarse en la misma para percibir ayudas.

Otro criterio de excepcionalidad será el de aquellas casos en los que por motivos de cuidado a personas dependientes -menores o personas mayores-, el familiar al cargo del cuidado o la persona dependiente tenga que trasladarse a otra vivienda teniendo que empadronarse en la misma para percibir ayudas.

Desde el gobierno municipal reiteran su compromiso a favor de la puesta en alquiler o venta de las viviendas vacías de Tolosa, y para ello anuncia que promoverá programas para la rehabilitación de las mismas, a fin de que sean puestas en alquiler social para jóvenes, «pero creemos que debemos aplicar el recargo a las viviendas realmente vacías», destaca la edil.

El gobierno municipal propondrá que los restantes impuestos y las tasas municipales tengan la misma subida que el IPC (0,83%), excepto la ordenanza de las basuras, que aumentará, tal y como lo ha hecho en los últimos años, un 5%, para hacer frente al desequilibrio existente entre el gasto por el servicio y los ingresos por el cobro de la tasa.

Por último, el equipo de gobierno ha propuesto incluir una bonificación en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Aquí se plantea bonificar las mejoras u obras para una mayor eficiencia energética del inmueble. En el caso de nuevas construcción, se bonificará cuando se superen los mínimos exigidos y en ambos casos se bonificará la parte de la obra relacionada con la obtención de la eficiencia energética. «Creemos que debemos ir dando pasos hacia el ahorro energético, por eso impulsaremos políticas y medidas que nos ayuden en la consecución de ese objetivo», concluye la concejala.