Mikologika inicia mañana su novena edición La alcaldesa, Olatz Peon, junto a los miembros del Casino, ayer en la presentación. / IÑIGO ROYO Este año las jornadas, organizadas por el Casino, celebrarán el concurso de pintxos intersociedades el sábado por la mañana E. ARANDIA TOLOSA. Martes, 16 octubre 2018, 00:24

La cosecha de este año se asoma tímida en cuanto a cantidad, pero el Casino está convencido de que llegada la fecha avanzará con armonía. El calendario gastronómico iniciará su actividad este fin de semana con la primera feria especial de la temporada: la semana Mikologika. Las jornadas organizadas por la sociedad Casino, que se sustenta sobre unos pilares ya muy consolidados en el municipio, comenzarán mañana miércoles y se desarrollarán hasta el sábado, día 20. Los hongos y las setas de temporada darán, así, paso al dulce, a los coros, a las alubias, a las marionetas, a la chuleta y al besugo.

Este año, la novedad en el programa llegará en el concurso de pintxos de intersociedades, que cambiará de día y pasará de celebrarse del viernes al sábado por la mañana, día 20 de octubre, junto con la feria micológica y la degustación de pintxos de los hosteleros de la comarca, como todos los años en la plaza del Triángulo. En la degustación de pintxos de la feria formarán parte Casa Martínez, Bera Bera, Botarri, el Ostatu de Leaburu, Karela, Solana 4, Larrea, 19-90, Gozona y el propio Casino.

Miércoles 17 Taller de cocina con setas y hongos en la sociedad Casino a las 19.00 horas. Jueves 18 A partir de las 20.00 horas, conferencia 'Hongos medicinales de uso actual. Farmacología y aplicaciones prácticas', de la mano de Raúl Fraile, Catedrático de Micología de la Universidad de Valladolid. Viernes 19 Excursión de escolares al monte para la recogida de setas y hongos; por la tarde, clasificación por los miembros de Aranzadi, y 18.30 comienzo de 'Txanpi On Fest' junto al Casino. Sábado 20 10.30 VII Concurso de Pintxos intersociedades en el Triángulo; 12.00 feria micológica y degustación de pintxos; 13.30 entrega de premios; 20.30 cena de clausura en el Casino.

El programa comenzará mañana con un taller de cocina dirigido a los socios y que tomará como eje las setas y hongos con el cocinero Xabier Martínez. El ponente invitado de este año será Raúl Fraile, Catedrático de Micología de la Universidad de Valladolid que a las 20.00 horas del jueves, en el Casino, ofrecerá la conferencia 'Hongos medicinales de uso actual. Farmacología y aplicaciones prácticas'. Ingeniero en Forestales y Medioambiente, hace aproximadamente diez años Fraile comenzó a estudiar más de 60 especies de hongos medicinales en la Cátedra de Micología y creó la empresa MundoReishi para seleccionar y comercializar el polvo más puro de reishi, una seta milenaria con propiedades terapéuticas avaladas por más de 900 artículos científicos, una tesis doctoral y el ensayo clínico con enfermos de fibromialgia.

Cambio de ubicación

El cambio de día en el concurso, sin embargo, no será la única novedad de esta nueva edición, ya que la fiesta Txanpi On Fest, un espacio 'pop-up' con música y 'food trucks' que nació hace dos años para atraer las jornadas también al público joven y que en ediciones anteriores se ha celebrado en la plaza Verdura, este año contará con una nueva ubicación. Como novedad, se celebrará el viernes por la tarde junto al Casino, en el punto donde confluyen la sociedad, plaza Zaharra, el Tinglado y el puente de Navarra. Desde la organización no han querido que estas dos actividades se solapen, y por tanto, buscan que cada una de ellas tenga su espacio y momento. El ambiente del viernes, por tanto, se reservará únicamente a esta actividad.

Este año, por primera vez, este espacio se dará cita en este punto, que desde hace una semana luce engalanada de luces y elementos decorativos varios.

Los comercios y calles comienzan a decorar sus escaparates con este motivo otoñal, y se realizará también el concurso de escaparatismo anual de Tolosa&Co. El fin de semana lo hacía la calle Errementari con coloridos 'perretxikos' decorativos de la mano de comerciantes y hosteleros de la misma, pero estos fueron destrozados el sábado por la noche. Tras la denuncia de comerciantes y vecinos, los organizadores de Mikologika mostraron ayer su rechazo por estas acciones vandálicas, «totalmente injustificadas e insolidarias» y agradecieron la colaboración y el trabajo realizado por los mismos.