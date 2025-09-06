Las mesas se llenan de novedades otoñales
La lista de fruta, con la manzana como reina, fue espectacular y se vieron también las primera pochas blancas
PABLO ALBERDI
tolosa.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48
El viento sur reinó a lo largo de la mañana en las calles de Tolosa, haciendo la jornada entretenida y muy cálida. Parece que el fenómeno, tan propio del otoño en nuestra comarca, se ha adelantado y avanza lo que está por venir a las huertas, montes y mesas de la Azoka. La oferta presente es todavía de verano, y de hecho algunos productos se encuentran en su plenitud; pero poco a poco vamos viendo novedades que nos recolocan en la estación de la cosecha.
La presencia de algunos puestos estacionales marca también ese cambio. Vimos como estreno de temporada a los jóvenes de Balerdipeko erleak, con su propuesta en torno a la crianza apícola, cargada de elaboraciones de mieles monovarietales y de elaboraciones en torno a los derivados de la miel. Como novedad presentaron una miel monovarietal de lavanda. Resulta que en colaboración con un productor navarro, centrado en la producción y extracción de aceites esenciales de la aromática, han establecido una relación entre las dos compañías, en la que los apicultores pueden abastecerse de un producto muy exclusivo, a la vez que mejoran notablemente la floración y sobre todo la polinización de la producción de lavandas.
-
Productos del país
-
Mín. Máx.
-
Micológicos
-
Trufa 150 180
-
Ziza hori 18 24
-
Hongos embot 8,5
-
Quesos
-
Nuevo 19 22
-
Oveja 18 25
-
Cabra 17 27
-
Fresco 17 18
-
Vaca 10 12
-
Mezcla 10 18
-
Frutas
-
Moscatel 3
-
Membrillo 3
-
Matxakanas 8
-
Avellana 4 5
-
Jumbo sagarra 1,5 3
-
Star sagarra 4 6
-
Pera 3
-
Higo morado 4
-
Pelestrina 1,5 4
-
Nueces 4 6
-
Hortalizas (kilo)
-
Acelga 2 4
-
Calabacín 2 3
-
Cebolleta 1,5 2
-
Patata 2 3
-
Cebolla 1 2
-
Tomate invern 4,5 6
-
Tom cam. libre 6 8
-
Zanahoria 1 2
-
Calabaza 1,5 4
-
Cebolla roja 1,5 3
-
Patata nueva 5
-
Vaina morada 8
-
Vaina plana 6 8
-
Baba txiki 7 10
-
Baba beltza 7,5
-
Cayena 12
-
Alubia 15 18
-
Guindillas Ibarra 12 14
-
Pocha blana 8 15
-
Padrón 10
-
Italiano 6 8
-
Gernika 12
-
Hortalizas (manojo)
-
Cebolla 1 3
-
Cebolla roja 2 4
-
Zanahoria 1 4
-
Ajos frescos 2 3
-
Remolacha 1,5 2
-
Borraja 2
-
Puerros 2 4
-
Acelgas 1 3
-
Hortalizas (unidad)
-
Escarola rizada 1,2 1,5
-
Escarola lisa 1,2 1,5
-
Esc cab. ángel 1,2
-
Hoja de roble 1 1,25
-
Calabacín 0,8 1,5
-
Lollo 1 1,25
-
Aza puntaduna 1,5
-
Achicoria 1
-
Lechuga 1 1,5
La lista de fruta ha sido una semana más, una de las actrices principales de la película. Ya decíamos que el año está siendo muy bueno en la producción de manzanas del país, y las variedades se van sucediendo a medida que cumplen ciclos. Basta con dar una vuelta por los caseríos de alrededor para ver cómo de cargados vienen los manzanos. Las mesas especializadas, Elosegi o Aizpuru por ejemplo, venían cargadísimas, y brillaban variedades como la Inobi, la elstar, la reina de reinetas o la pelestrina entre otras. Las jumbo de la mesa de Aizpuru mostraban un año más, ese tamaño descomunal al que ya casi estamos acostumbrados. Han llegado a rozar el kilo por ejemplar algunos años. Pero hubo mucho más. Matxakanas, higos blancos y morados, uva moscatel, membrillo o pera en distintas variedades.
En la oferta de verdura se notó también ese cambio de estación. Hablamos de las primeras pochas blancas presentes ya en dos mesas. Destacaba también la oferta de guindillas y de pimientos que van poco a poco cumpliendo ciclos. En la plaza Berdura vimos ejemplares de piquillo y de italiano de una calidad extraordinaria, además de mucha guindilla de Ibarra.
