Los mejores quesos de Euskal Herria se muestran en Tolosa

La feria Esneki ha mostrado esta mañana de sábado en Tolosa la variedad de los mejores quesos de Euskal Herria. La iniciativa tiene también tiene ... un propósito adicional, más allá de exhibir ante el público productos de calidad, porque uno de sus fundamentos es poner en valor la importancia de consumir leche y productos lácteos y reconocer, al mismo tiempo, el enorme trabajo que desarrollan nuestros productores, pastores y baserritarras.

Esneki no hubiera sido posible sin un amplio respaldo institucional de organismos que han creido desde el principio en el proyecto, fundamentalmente el Ayuntamiento de Tolosa, HAZI y Gobierno Vasco, con la colaboración del Basque Culinary Center, Leartiker Esneki Zentroa, EFRIFE, GIFE, la Asociación de Productores Lácteos y Tolomendi.

El olor embriagador del queso ha sido todo un reclamo para acercarse hasta la plaza del Triángulo. A pesar de la incómoda lluvia, un gentío ha venido a comprar y degustar los quesos más variados en esta feria especial, que ha contado con veinticuatro puestos de profesionales llegados de todos los puntos del País Vasco.

En el paseo San Francisco, junto al Archivo, los niños y niñas han disfrutado con el simulador de ordeño de vaca y han saboreado vasos de leche fresca que les ofrecían desde Esnekigileak, la Asociación de Productores Lácteos.

El eje vertebrador de la feria Esneki ha sido el Concurso de Leche, Quesos y Yogures de Euskal Herria, celebrado en el frontón Beotibar. Una cita que ha reunido 86 quesos de 38 queserías. El campeonato se ha dividido en ocho categorías: quesos frescos, pastas blandas, quesos azules, quesos curados de vaca, de oveja y de cabra, yogures y leche pasteurizada de vaca, todas ellas elaboradas con leche propia. El jurado ha estado compuesto por profesionales del sector agroalimentario, que han valorado la apariencia, textura, sabor y aroma de los productos.

Entre los quesos ganadores de cada categoría se ha elegido también el 'campeón de campeones', que ha obtenido el reconocimiento al mejor queso de Euskal Herria. El galardón ha sido para los hermanos Iban y Gorka Muniozguren, de 'Larruz Ahuntz Gazta', de Markina, que ya habían obtenido varios reconocimientos por la calidad de sus productos. ¿El secreto?: «cuidar a nuestras cabras como princesas y elaborar el queso sin prisas, siguiendo unas pautas muy marcadas y añadiendo nuestros propios trucos que no podemos desvelar, no es cuestión de desvelar todos los secretos», decían los emocionados ganadores.