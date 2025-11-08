Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hubo degustación con los quesos presentados a concurso. J. G.

Los mejores quesos de Euskal Herria se muestran en Tolosa

Gran ambiente y calidad de productos en la feria Esneki y triunfo final para Larruz Ahuntz Gazta, de Markina

Juanma Goñi Sagarzazu

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

La feria Esneki ha mostrado esta mañana de sábado en Tolosa la variedad de los mejores quesos de Euskal Herria. La iniciativa tiene también tiene ... un propósito adicional, más allá de exhibir ante el público productos de calidad, porque uno de sus fundamentos es poner en valor la importancia de consumir leche y productos lácteos y reconocer, al mismo tiempo, el enorme trabajo que desarrollan nuestros productores, pastores y baserritarras.

