Mejorada la visibilidad con el cambio del muro en San Esteban

TolosaMejorada la visibilidad con el cambio del muro en San Esteban
DV
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:26
Hace unos meses, un automóvil tiró parte del muro de ladrillo del aparcamiento de San Esteban, que se ha mantenido sin arreglar hasta esta semana. ... Desde el lunes, se están llevando a cabo no solo labores de reparación, sino la completa sustitución de este punto en todo el largo. El Ayuntamiento tomó esta decisión y ha optado por colocar un cercado metálico y verde, renovando la zona. Así, la visibilidad en la entrada y salida de este parking público aumenta, ya que previamente era más baja e impedía ver si algún peatón cruzaba el paso de cebra, obligando a adelantarse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.