El mejor judo se perfecciona en Tolosa

Kevin Iglesias Tolosa Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

La mitología griega recoge las aventuras y desventuras de los hermanos gemelos Cástor y Pólux, quienes tras batallar codo con codo, bajo un fuerte amor fraternal inquebrantable, les hizo ganarse el beneplácito de Zeus y un lugar en el firmamento, en el catasterismo que actualmente se conoce como la constelación de Géminis, siendo estos las dos estrellas más brillantes de la ordenación de cuerpos celestes.

La armonía, paz mental y compenetración que describía a estos gemelos patrones de los atletas y actividades deportivas, se asemeja a lo que las parejas de judokas ensayan sobre el tatami del polideportivo de Usabal. El Judo Club Tolosa cuenta con dos dúos que son referentes nacionales en nage no kata, una disciplina dentro de este arte marcial que consiste en realizar ciertos movimientos técnicos del judo en el que funcionar coordinados como uno solo y demostrar una pulida habilidad y sapiencia bajo precisas ejecuciones. La perfección sobre este kata deberán probarlo este fin de semana en París, en el Campeonato Mundial de Katas.

El club tolosarra, en representación de España, acudirá con estas dos parejas, formadas por Unai Reguillaga y Unai Saralegi, y Joseba Etxarri y Joseba Reguillaga, ambas en categoría sénior. La posibilidad de volver a la localidad con algún metal está ahí, pues ambos lograron el año pasado colgarse la plata sénior, en el caso de 'los Unais', y el oro Sub-23 en el de 'los Josebas', como se les conoce coloquialmente.

Las dos parejas, conocidas como 'los Unais' y 'los Josebas', son subcampeones sénior y oro Sub-23 en esta kata

Azares de la vida, estos competidores encontraron al compañero más afín en alguien con su mismo nombre, pero lo cierto es que son el resultado del arduo trabajo que desde 2005 viene haciendo el Judo Club Tolosa, y que les ha hecho alzarse con diferentes medallas europeas desde 2021 y llegó a su culmen con un doble éxito mundial el año pasado. Además, los Josebas sumaron asimismo el oro europeo y el oro nacional en esta categoría. Esta temporada han dado el salto a sénior, por lo que los cuatro judokas competirán desde hoy para ocupar el podio mundial.

Como cuentan desde el club, desde sus inicios allá por finales de los años 50 estuvieron centrados en la competición por combate, en la que han ido creciendo poco a poco, pero no fue hasta 2005, de la mano del veterano Juanjo Etxebeste, cuando se adentraron en el proyecto de los katas, concretamente en el apartado de nage no kata, que actualmente es la marca distintiva o enseña del Judo Club Tolosa.

De los 250 judokas que forman parte de la escuela tolosarra de este arte marcial, desde categorías escolares hasta veteranos, seis practican de forma competitiva el nage no kata, aunque solo cuatro en eventos internacionales. Esta modalidad se ha convertido en la especialidad en el tatami de Usabal gracias a Unai Saralegi, quien lleva más de una década dedicada a esta modalidad y que ahora es su responsable en el club. No obstante, cabe señalar que este kata debe ser dominado por todo judoka cinturón marrón en el examen de acceso al rango de cinturón negro.

El hecho de que el Judo Club Tolosa haya logrado en veinte años especializarse en esta puerta a la maestría del arte marcial, le confiere un estatus superior y una independencia que eleva el nivel de la organización y de sus judokas, pues todo cinturón marrón debe contar con la aprobación de Saralegi.

34 parejas en el Mundial

El nombre en japonés nage no kata se refiere a las demostraciones de técnicas de pie en la que una pareja hace gala de su dominio y conocimiento de quince movimientos, ejecutadas tanto de lado izquierdo como del derecho, divididos en subbloques de técnicas de brazo, cadera, pierna y sacrificio. Existen también otros katas, pero en todas las acciones de los judokas están marcadas en dos roles fijos, uno que tira (tori) y otro que cae (uke).

En los katas no hay diferenciación entre hombres y mujeres, pues prevalece la ejecución de la técnica y su conocimiento, por lo que las parejas pueden ser del mismo sexo o mixtas. En este Campeonato Mundial de Katas, en la categoría de nage no kata, competirán treinta y cuatro parejas divididas en tres grupos, y solo las tres mejores de cada grupo avanzarán a la final.

La puntuación se obtiene de cada movimiento, el saludo inicial y final, y cualquier error en esta ceremonia medida al milímetro conlleva una penalización. Los jueces vigilan la preparación, el control o dominio del equilibrio, la proyección, la eficiencia, el realismo y la fluidez o armonía de las proyecciones. El tiempo ideal de este kata ronda los siete minutos y medio.

«Un buen reto»

Unai Saralegi, responsable de la sección de katas de Judo Club Tolosa y tori de Unai Reguillaga desde 2018, miraba días antes a la celebración de este Mundial con optimismo. «Es un buen reto», señalaba, añadiendo que la competición que se inicia hoy «parece interesante». Comenzó en los torneos de esta modalidad con el aliciente de que el Campeonato de España de 2012 fuera en Mallorca, y estuvo tres años compitiendo junto a Aitor Alberdi. Sin embargo, una lesión de rodilla paró su progresión pero no dejó de entrenar. Fue en 2018 cuando, con Unai Reguillaga como uke, volvería al tatami bajo la máxima exigencia.

¿Qué vio en él para volver a competir? En resumidas cuentas, que como uke «caía bien». Los diez años de diferencia –Saralegi tenía por entonces 26 años, Reguillaga 16– no supusieron un problema, y reconoce que poco a poco han madurado juntos. «Somos amigos, somos pareja de deporte y con una mirada somos capaces de saber lo que necesita el otro. Somos como un segundo matrimonio», detalla. La química ha sido la necesaria, pues tras limar la técnica y mejorar, se han colgado medallas europeas desde 2021 a 2024, y el año pasado llegó el premio mayor con el subcampeonato en el Mundial.

«Siendo un deporte en el que la técnica cuenta prácticamente todo y siendo en parejas, la afinidad y compenetración que tienen que tener ambos judokas es muy importante para que el resultado sea bueno», destaca Saralegi. Y es que un mal gesto o una rotación excesiva puede conllevar no solo una penalización del jurado, sino que Reguillaga sufra más daño del necesario, lo que puede derivar en lesiones musculares. En los entrenamientos se procura evitar movimientos que sean duros para el uke, por la caída o la fuerza, aunque «si se hace correctamente, debería sufrir poco».

La estela de los Unais la siguen los Josebas. Joseba Reguillaga y Joseba Etxarri comenzaron en edad júnior, allá por 2018, cuando preparaban la prueba para acceder al cinturón negro. Al probar juntos en el examen, tuvieron tan buena química que se lanzaron a la competición, escalando año a año, siempre en puestos nobles. En 2020 y 2022 fueron subcampeones de España, logrando en 2023 ser campeones nacionales y europeos. El año pasado se hicieron con el oro en el Mundial sub-23, ahí es nada. Detrás de ellos están los cadetes judokas Xuban Urkizar y Markel Jaka, de momento formándose.

Judo Club Tolosa ha pasado de comenzar de cero en el kata, en 2005, a colgarse los metales en el podio mundial el año pasado. En la actualidad, la escuela de este arte marcial es más completa e independiente gracias a la pulida técnica lograda en estas dos décadas, valor a relucir hoy en el Campeonato Mundial de Kata de París con los Unais y los Josebas. A tenor del palmarés, se puede decir que el mejor judo se perfecciona sobre el tatami de Tolosa.

Reporta un error