Medidas más drásticas para solucionar el problema del ruido en carnaval Uno de los puntos centrales de Tolosa, el Domingo de Carnaval de este año. / IÑIGO ROYO Los asistentes a la reunión de valoración opinan que el problema no ha desaparecido este año y se ha trasladado al paseo San Francisco E. ARANDIA TOLOSA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:10

«Preocupados», pero con la «esperanza» de que el problema principal que acompaña al Iñauteriak mejore de cara a los próximos años, los tolosarras afirma haber disfrutado de unas fiestas a las que han acompañado las condiciones meteorológicas.

La reunión de valoración de los carnavales realizada esta semana, de mayor asistencia de los últimos años, ha llegado a ciudadadanos de diversas edades. El «ruido ensordecedor» y el «excesivo volumen generado por las carrozas y plataformas» y la «pérdida del respeto» protagonizaron nuevamente la sesión que concluyó con la conclusión de la «necesidad de medidas más drásticas y efectivas» para el próximo año.

Los asistentes coincidieron en que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento han conseguido «liberar» el caos de la zona del Triángulo, pero que el problema en este caso no ha desaparecido, trasladándose a otros puntos, principalmente el paseo San Francisco.

La preocupación va en aumento para muchas personas que opinan que las carrozas y plataformas ruidosas «desvirtúan la esencia del Carnaval», manifestando que «no corresponde con el humor y el ingenio del carnaval de Tolosa».

Otro de los problemas hace referencia a que todas las carrozas quieren instalarse en el centro del paseo San Francisco, de manera que la mayoría de los participantes de este año no ha respetado el lugar asignado tras el sorteo. La alcaldesa mencionó como ejemplo las carrozas de la avenida de Navarra.

Hubo opiniones de todo tipo, y entre las propuestas, hubo quien planteó crear la figura de «coordinador» en una fiesta que se ha convertido en «anárquica», quien actúe a pie de calle y la gente pueda recurrir a ellos cuando haya problemas; se habló de crear leyes como en San Juan, y otro ciudadano sugirió no permitir poner música a los grupos que no tengan número y no participen en el concurso, otro opinaba limitar la música únicamente a las actuaciones, y se habló de otorgar un premio especial como incentivo. La alcaldesa recordó que la participación ahora es mucho mayor, y mostró su disconformidad a la propuesta de «sacar de la zona central a las plataformas de jóvenes y crear un gueto, ya que puede ser peligroso», de modo que abogó por fórmulas para su integración en la fiesta. «Estos jóvenes son tolosarras, nuestros hijas e hijos, y es peligroso apartarlos. Todos tenemos cabida en el Carnaval, pero debemos respetarnos».

Representantes de las txarangas también asistieron a la valoración señalando que ellos deben cumplir un reglamento, pero afirmaron que a ellos, en cambio, no se les respeta. En este sentido, y en referencia a los altercados ocurridos también este año donde «se han formado tapones», «las carrozas impiden el paso y no apagan la música», opinaron que «la entrada a la plaza de toros y la bajada de los toros no funciona los días que están las carrozas desfilando», por lo que adelantaron que realizarán una reflexión interna y exigieron tomar medidas.

El ruido, sin embargo, también fue tema de conversación de los vecinos de la plaza Euskal Herria, quienes recordaron que llevan años reclamando una rotación del espacio de las txosnas entre diferentes plazas.

Ante los problemas derivados por la venta de entradas de la plaza de toros y el aforo, el consistorio señaló que está valorando otras posibilidades, como hacer un sorteo, tal y como se hace con los palcos, y de diversificar de ocio de la tarde a otras zonas del municipio con otros espectáculos artísticos y musicales. Asimismo, los asistentes mostraron su alegría por el momento vivido el Martes de Carnaval con el ruedo concurrido al inicio, que recordó a la imagen de hace varios años, y pidieron que facilite que pueda realizarde otros días, a pesar de la inflexibilidad de la ley en cuanto al aforo.

Entre otros temas, representantes de la tamborrada afirmaron que valorarán la participación de los caballos en la misma por el nerviosismo de los animales y los momentos de riesgo vividos.