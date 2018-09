Matxin Labayen en quince minutos Matxin Labayen paseando por San Francisco y junto al realizador Aurelio Vicente. / IÑIGO ROYO Mañana a las 19.15h y el viernes a las 21.30h se presenta en el cinefórum el documental de Aurelio Vicente sobre el popular pintor tolosarra JUANMA GOÑI TOLOSA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:21

Detrás del personaje singular y heterodoxo que es el pintor Matxin Labayen, se esconde un hombre «inteligente, lúcido y tremendamente culto», cuenta Aurelio Vicente. Este realizador tolosarra ha resumido horas de charla con el prolífico artista en un documental de quince minutos que se presentará mañana, jueves (19.15), y el viernes (21.30) en la sesión del cinefórum del Leidor, antes de la proyección de la mítica película 'Dersu Uzala'.

Aurelio describe su película como un trabajo «sobrio y desnudo». De hecho, la única licencia estética que se ha permitido es el bello cartel anunciador del filme, que él mismo ha realizado. Todo lo demás es un compendio de reflexiones desgranadas por Labayen, opiniones sobre la pintura, evocaciones del dilatado bagaje vital que atesora. «El documental es como un soliloquio», expone Vicente.

¿Cómo se le ocurrió adentrarse en el singular universo de Matxin? Es un proyecto que data de 2011 y que ahora ve la luz. «Durante las grabaciones de mis conversaciones con Juan Garmendia Larrañaga, surgió un día el tema de los artistas populares no mediáticos, y Matxin Labayen es un claro ejemplo de ellos. Así que le propuse participar en el documental, y aceptó. Han sido horas de agradables conversaciones. El trato personal ha sido excelente, estuvimos ambos muy a gusto, logramos un clima de intimidad que permitió la charla fluida». ¿Y por qué lo presenta ahora? «Desde que Matxin superó el ictus, reflexioné pensando que estaría bien presentarlo con él en vida. Lo di a conocer a amigos y conocidos para ver si podía tener realmente un interés público. Todos me decían que sí, que merecía la pena. Lo vio también Eduardo Alegría, miembro del cine-club, y él me animó, ofreciéndome el apoyo de la asociación para proyectarlo en el cinefórum».

«Soy fiel a mis principios, a mi pintura impresionista, a mi influencia francesa, todo eso se ve»

Labayen está muy contento por haber participado en este proyecto. «Soy fiel a mis principios, a mi pintura impresionista, a mi influencia francesa, todo eso se ve», cuenta con su entusiasmo habitual. Eduardo Alegría define el trabajo de Aurelio como «lleno de verdad, que va a sorprender por la lucidez del personaje y por el respeto con el que Aurelio lo ha tratado».

Vicente, que hace años ya mostró en el Leidor un excelente documental sobre el mundo de las campanas y el trabajo de los campaneros, aborda en este nuevo proyecto un «retrato de Matxin Labayen y su tiempo» que aborda diferentes facetas de la vida del artista tolosarra: su trabajo pictórico, su familia, su exilio, la vida laboral... «Es un hombre singular e interesante que ha vivido una vida muy intensa».

Tras apuntar a Aurelio que podría resultar muy interesante que hiciera un filme con todas las grabaciones que tiene con Juan Garmendia Larrañaga, al que acompañó incluso en algunos de sus trabajo de campo, él no lo descartó, aunque sería un trabajo ingente. Daría para una película y el coste se dispararía.