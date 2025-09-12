Desde el lunes, abierta la inscripción en los clubes de lectura de la biblioteca

K. I. Tolosa. Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La biblioteca municipal abrirá desde el lunes sus inscripciones a los grupos o clubes de lectura de las diferentes edades. Son tres, más un cuentacuentos para niños y niñas entre 3 y 6 años. Sobre este último, Ipuinen Txokoa, entre los meses de octubre y mayo y un viernes al mes, de 18.00 a 19.00, habrá una sesión conducida por Miriam Mendoza, con previa inscripción diez días antes de la sesión de forma presencial en la primera planta de la biblioteca infantil. El 10 de octubre llegará el primero y para apuntarse, el plazo se abrirá el martes, día 30.

En cuanto a los clubes de lectura, de 10 a 12 años se ofertan tertulias literarias en euskera y una vez al mes. Nadin Hussein Hernández es la dinamizadora, con la que se elegirá un libro que leer para posteriormente debatir. Las sesiones serán los viernes a las 18.15. En octubre tratarán la novela 'Galtzerdi suizida', de Mariasun Landa. Para jóvenes entre 13 y 16 años, también con Hussein Hernández, se reunirán los viernes a las 16.30 horas, y en octubre charlarán sobre 'Frankenstein sindromea', de Elia Barceló. Para mayores de 16 años y en castellano, Mónica Leiva y el grupo conversarán un martes al mes, a las 18.00, sobre un libro. En octubre será 'Poeta chileno', de Alejandro Zambra.

Las inscripciones para estos grupos, desde el lunes a las 9.00 horas, podrán hacerse en la página web municipal.