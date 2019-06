OJO, LLEGAN LAS TÉMPORAS Objetivo, deporte y salud. Diversión, buen ambiente, amistad, calor y color. Eso es Oriaibaia NW. / FOTOS IÑIGO ROYO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 13 junio 2019, 00:16

Ramón es mi hombre del tiempo que tengo en el ambulatorio. El otro día me dejó preocupado», me dijo. «Esta semana llegan las témporas de verano». Es interesante el tema. Las témporas tienen muchos seguidores, que saben que las de verano, también llamadas trinidad, llegan el miércoles, viernes y sábado después de Pentecostés. Y ya sabes como es la historia, el tiempo que haga estos días se quedará todo el verano. Que ya llega. Y con él, las fiestas de los pueblos, que han cambiado mucho.

PD 1. El domingo subimos a la ermita de Izaskun. Qué ambiente más bonito, euskaldun. Me pareció que había viajado al pasado. Aizkolaris, bertsolaris, comida popular, romería a las siete de la tarde... Con ese grupo navarro que está arrasando: Puro relajo. Qué bonito, qué bien lo hacían. Todo el mundo cantando y bailando, dicen que son como los Egan por el enganche que tienen. Ya sabes, aparcar cerca de la ermita siempre es complicado, pero allí estaba ella. Arantzi Larrarte. La del caserío Bizkai Etxe se encargó de controlar todo el lío de coches que había allí. Todo fenomenal. Si yo fuese alcalde de mi pueblo y tuviera la necesidad de un concejal de Movilidad la fichaba. Con razón me han dicho todos, las mejores fiestas de los últimos años.

PD 2. También había fiestas abajo, en el pueblo. Ahora les llaman Gazte Festak, pero nosotros las conocimos como las de Los Luises. Tengo una anécdota bonita, de más o menos 1963. La orquestina tocaba una canción muy popular entonces, que era de un boxeador argentino, Ringo Bonavena. Decía algo así, como «Oh, señor López». La gente estaba bailando a lo agarrado, pero amigo, todavía la Iglesia marcaba sus directrices, por lo que José Manuel Arruabarrena, que entonces era el presidente de Los Luises les dijo que baile a lo agarrado que no. En cuanto se dio la vuelta, la orquestina siguió, y es que la Iglesia, aquella batalla, como otras muchas, la tenía perdida. Dice que nos llamaban la «generación de las lentas».

PD 3. «Caminante no hay camino, se hace camino al andar», decía Serrat. De eso, de caminar, saben mucho Ana Bengoa y Juanma Mujika. Hace tres años se hicieron instructores de esta actividad, caminata nórdica, más conocida como Nordic Walking. Dicen que es tan sano, que en muchos países de la Unión Europea, la Seguridad Social subvenciona los cursos. Empezaron poco a poco, pero ya tienen 225 asociados, que por una módica cantidad de cuarenta euros tienen hasta su particular seguro de accidentes. Hacen salidas dominicales, visitan otras poblaciones... A la asociación le han puesto el nombre de Oriaibaia NW Taldea. Si te interesa, llama al 602232536. Lo que es la vida; cuando pude andar no quise, y ahora que quiero no puedo.

PD 4. No sé lo que pasa con los jubilados. Empezamos con una gran afluencia de público, y poco a poco vamos a menos. El lunes estuve en la concentración. «110 personas estamos», me dijo Katxeka, que vino de Villabona con los Navarro, Ruso, Uzkudun, etc. Y si ya no nos juntamos cuando hay lunch... El chorizo cocido lo pusieron los carniceros Yoseba Barriola, Alejandro Goya, José Luis Muñagorri y Eugenio Uranga de Ibarra. El imprescindible pan, lo pusieron Gozona y Ogi Ona. Y de la bebida se encargaron Isastegi y Benta Aldea. Por si fuera poco, Ramón Agirre, Xagu para los amigos, trajo su guitarra y nos dio un concierto muy bonito. Terminamos cantando 'Txoriak txori'. ¿Te parece una utopía cobrar 1.080 euros? Quizás lo sea, pero si tenemos una oportunidad... Vamos a apoyar a la gente que está trabajando por ello. Anímate, que te da tiempo para ir a recoger a los nietos.

PD Final. Un año más, un éxito total el taller de teatro de Elena Arambarri. Si el año pasado nos encogieron el alma con 'Yerma', este año los sketch han sido muy amenos y divertidos, con una magnífica presentación de vestuario, luz y sonido.

Zurutada. Mi Zurutada de hoy para José Mari Gorrotxategi y su familia. «Llámame confitero, no me llames pastelero», me dijo un día. Se va una gran persona, pero sobre todo, muy tolosarra.