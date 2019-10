El líder no dio opción al Tolosa CF Güemes, delantero del Portugalete, en el momento de lograr el 0-2 tras jugada personal. / IÑIGO ROYO El Portugalete ganó con claridad, mientras el 1ªNacional Femenino se trajo una gran victoria de Logroño J. GOÑI TOLOSA. Martes, 15 octubre 2019, 00:32

El Tolosa CF de Tercera División cayó con claridad en Berazubi (0-3) ante el líder Portugalete, en un partido en el que no tuvo muchas opciones y en el que, a pesar de competir bien, no pudo hacer gran cosa. Los vizcaínos, arropados por una hinchada incansable, demostraron ser un conjunto solvente, veterano y experimentado. No le faltó desplegar un gran fútbol para llevarse los tres puntos de Berazubi. Apenas sufrió atrás y adelante le bastó con muy poco para materializar sus ocasiones. Sí que mostró ser un equipo de otra liga, pero se topó con un Tolosa CF que tal vez no estuvo a la altura de otras tardes, aunque nunca se sabe del todo si es porque no pudo o porque el rival no le dejó. Además, el tercer gol fue un regalo.

«Yo extraigo conclusiones positivas de este partido», comenta el entrenador, Ander Avellaneda. «Estoy muy contento con la actitud de mis jugadores, teníamos bajas pero competimos bien ante un rival que juega en otra liga. Es un equipo superior y hay que admitirlo. Aguantamos bien la primera parte pero luego ya no pudimos».

3ªDivisión Tolosa-Portugalete, 0-3 1 Nacional fem. Logroño-Tolosa, 0-1 Preferente Zumaiako-Tolosa, 4-1 Juvenil Nacional Danok-Tolosa, 3-3 Juvenil Honor Tolosa-Beasain, 6-0 Liga Vasca Cadete Tolosa-Kostkas, 2-4 Cadete Honor Vasconia-Tolosa, 4-2 1ªCadete Tolosa-Vasconia, 0-4 Infantil Honor Tolosa-Beasain, 4-0 Infantil Txiki Hernani-Tolosa, 0-6 División H fem. Tolosa-Ostadar, 1-0 Cadete Honor fem Mariño-Tolosa, 3-2 1ª Cadete fem Tolosa-Martutene, 5-0 Infantil H fem Añorga-Tolosa, 3-2

La derrota no empaña, en absoluto, la gran trayectoria que lleva el equipo urdiña. «Parece que ganaron sin hacer nada, pero es el Portugalete, ahora toca pasar página y seguir compitiendo como hasta ahora. El domingo tenemos una prueba importante en Santutxu».

En cuanto al 1ªNacional Femenino, tras las últimas decepciones necesitaba un resultado positivo y éste llegó en Logroño, donde el equipo urdiña ganó 0-1. La primera parte estuvo igualada, el Tolosa CF entró bien al partido pero le faltó claridad en las llegadas. En la segunda parte dio un salto. En este tramo, las urdiñas fueron claras dominadoras del partido. Lograron meter el 0-1 pronto (minuto 8) y eso le dio confianza. El equipo tuvo bastantes ocasiones claras para lograr más goles, pero no acertó. Al final, con el marcador tan corto toco estar fuertes atrás y sufrir.

Para el entrenador, Imanol Cavero, era importante entrar bien al partido, «ya que en encuentros anteriores siempre encajábamos muy pronto y eso te pone las cosas muy difíciles». El míster urdiña destaca que defensivamente estuvieron mucho mejor que en semanas anteriores. «El gol nos dio mucha confianza. Se vio un equipo con carácter. Estamos en una mala racha de lesiones y esta victoria nos puede dar mucha confianza», concluye Cavero, que invita a la afición a acudir el próximo domingo a Berazubi, donde el Tolosa Cf se enfrentará al Muller (16.30). Las chicas se merecen estar arropadas.