«'Las leyendas del Caldero' es la primera novela gastronómica escrita en Euskadi»

Xabier Ortiz, con la portada de su libro, que presenta este sábado en el Ayuntamiento.

Este sábado, 9 de febrero, a las 19.00 horas, se presenta en el salón de Plenos del Ayuntamiento, un libro escrito por Xabier Ortiz titulado 'Las leyendas del caldero', la primera 'novela gastronómica', según el autor tolosarra, que se ha escrito en Euskadi. «Lo que más me ha movido al escribir el libro es el intento de acercar la gastronomía al público», asegura este profesor de cocina amante de la litertura desde niño.

-Usted es profesor de cocina... ¿De dónde le viene su afición a la literatura?

-Sí, soy profesor de cocina en la Escuela Oficial de Hostelería de Gipuzkoa, Cebanc. Y anteriormente lo fui en Peñascal, Tolosa y Fundación Adsis, Donostia. De niño jugaba en la habitación de la biblioteca de casa de mis padres, y cuando aprendí a leer, me dio por escalar los estantes de aquella alta biblioteca para desordenarla y echarle una ojeada a los libros. Desde entonces no ha habido un día en el que no haya existido la lectura en mi vida.

-¿La novela puede ser catalogada como una intriga gastronómica?

-No del todo, sí que tiene su intriga, como toda novela, pero yo calificaría 'Las Leyendas del Caldero' como una aventura gastronómica. El personaje principal, Bixente, es chef de un restaurante que cuenta con varias estrellas Michelin. El destino le depara un viaje, y en esa aventura entrará en contacto con la cocina vasca, la cocina tradicional, la cocina internacional y la propia historia de la gastronomía.

-De hecho, la novela también contiene muchos elementos históricos sobre la gastronomía...

-Sí, así es. Además, 'Las Leyendas del Caldero' es la primera novela gastronómica escrita en el País Vasco. Es una nueva ramificación de esta tan desarrollada gastronomía vasca. La idea principal de la obra es acercar la gastronomía al público, y en ella, el lector descubrirá cuál fue la primera receta de la historia, cómo se descubrió la elaboración del pan, qué y cómo comían los griegos y romanos, una cantidad de platos vascos, nacionales e internacionales, anécdotas culinarias... y mucho más. De todo ello hablaremos en la presentación del próximo sábado, al que invito a acudir a la gente.

-La acción se desarrolla en Gipuzkoa y creo que parte en Tolosa. Cuéntenos algo

-Efectivamente, más de cien páginas se desarrollan en Tolosa, y las escenas se dan en el Triángulo, Tinglado, el casco antiguo, asador Julián, sidrería Isastegi... Y en algún lugar sorpresa de Tolosa. También hay escenas que se desarrollan en Donostia, Zarautz, Irun u Orio.

-¿Cuáles son las claves de la novela?

-En cuanto a la historia, pienso que depara una sorpresa tras otra. Tiene una alta dosis de humor. Resulta didáctica e interesante para todo amante de la gastronomía o para aquél que estudie o trabaje en los oficios de la hostelería. Creo, sinceramente, que resulta de ágil lectura y la escritura es atractiva.

-¿En qué se ha inspirado para desarrollar los personajes y la trama?

-Bixente es una mezcla de la cantidad de cocineros curiosos que me he cruzado en las cocinas de los restaurantes. Tiene un aire a Koldo, encarnado por Karra Elejalde, el de 'Ocho apellidos vascos'. El resto de los personajes o son cómicos que aportan humor a la novela, o son maléficos que complican la existencia a Bixente. La trama es de construcción especial y tiene el efecto de las matrioskas, donde una historia se cuela dentro de otra historia. Un ejemplo de ello en la literatura sería, por ejemplo, la historia de 'Las Mil y Una Noches'.